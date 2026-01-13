El incendio provocado en Chubut podría castigarse con una pena de 20 años

El fiscal de Chubut que encabeza la investigación por los incendios forestales que afectaron a distintas zonas de la provincia brindó nuevos detalles sobre el origen del fuego y el avance de la causa judicial. Carlos Díaz Mayer aseguró que el foco inicial se detectó en un área ubicada entre El Oso y Puerto Patriada, en un sector alejado de caminos y sin condiciones para actividades recreativas.
El funcionario explicó que el trabajo de reconstrucción de los hechos avanza a partir de distintos elementos probatorios, entre ellos registros de cámaras de seguridad, análisis de antenas de telefonía celular, testimonios y entrevistas realizadas tanto por la Fiscalía como por la Policía. El objetivo es determinar quién estuvo en el lugar y en qué circunstancias se habría iniciado el incendio.
Primerashipótesis
Díaz Mayer remarcó que el sitio donde se originaron las llamas no presentaba rastros de fogones ni señales de reuniones habituales. Se trata de un sector boscoso, ubicado a unos 200 metros del único camino de acceso, lo que refuerza la sospecha de una acción deliberada.
El fuego avanzó sobre zonas boscosas de difícil acceso. Crédito: REUTERS.
En ese sentido, el fiscal fue categórico al descartar cualquier vinculación con comunidades mapuches. Afirmó que esa hipótesis no se corresponde con la realidad del territorio ni con los elementos que surgen de la investigación. La causa, en cambio, se concentra en identificar a los responsables directos y establecer las circunstancias precisas del hecho.
Posiblescondenas
De comprobarse que el incendio fue provocado de manera intencional, el responsable podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. Además, la investigación incorporó recientemente una amenaza recibida por el Cuartel de Bomberos de Epuyén en simultáneo con el inicio del fuego, un dato que se analiza como posible elemento vinculado al hecho.
Equipos aéreos participaron del operativo para contener las llamas. Crédito: REUTERS.
Mientras tanto, continúan las pericias técnicas y el relevamiento de pruebas en el área afectada. La Justicia busca determinar no solo la autoría, sino también si existieron acciones previas o posteriores destinadas a entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia.
Operativo contra elfuego
En paralelo a la investigación judicial, las autoridades provinciales y nacionales mantienen activo el operativo de combate de incendios. Desde el Gobierno se informó que una parte significativa de los focos registrados en Chubut ya fue controlada, aunque el frente principal en la zona cordillerana continúa siendo monitoreado de forma permanente.
Las tareas continuaron pese a las condiciones climáticas adversas. Crédito: REUTERS.
El gobernador Ignacio Torres señaló que, si bien las precipitaciones registradas en algunos sectores colaboraron con las tareas, el escenario sigue siendo delicado. Confirmó que hay viviendas dañadas, personas evacuadas y un herido con quemaduras graves que debió ser trasladado a un centro de mayor complejidad.
Despliegue en laCordillera
El operativo involucra a brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y personal de apoyo de distintas provincias. También se reforzó la asistencia sanitaria en hospitales rurales y puestos de atención, mientras se trabaja para restablecer los servicios básicos afectados por el incendio, como el suministro eléctrico en algunas localidades.
En el terreno operan medios aéreos y terrestres, con apoyo interprovincial y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Las autoridades destacaron la magnitud del despliegue y reiteraron que el trabajo continuará hasta lograr la completa extinción de los focos activos y garantizar la seguridad de la población.