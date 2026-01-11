Incendio en Los Alerces: despliegue crítico para proteger viviendas y centros turísticos

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces entró este domingo en una fase crítica. Con el foco puesto en la protección de vidas humanas, viviendas e infraestructura turística, más de 80 combatientes trabajan en el terreno, apoyados por aviones hidrantes, helicópteros, tecnología satelital y operativos interinstitucionales de emergencia.
La estrategia es coordinada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Parque Nacional y el gobierno de Chubut, en medio de condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas de hasta 22 °C, baja humedad y ráfagas de viento que se intensifican desde el mediodía.
Reforzaron brigadas
Participan en el operativo brigadistas de distintos parques nacionales, bomberos voluntarios de localidades cercanas, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y pobladores organizados. También se sumaron combatientes desde Palena, en el sur de Chile.
A partir del mediodía se incorporaron dos aviones hidrantes y helicópteros con helibalde provistos por la AFE y el Ejército Argentino, mientras que se utilizan drones, domos y monitoreo satelital para identificar focos calientes.
Rutas afectadas y monitoreo permanente
El incendio impacta en la transitabilidad de la región. La Ruta Provincial 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León, donde las patrullas recorren zonas con focos dispersos.
En tanto, la Ruta Nacional 40 fue reabierta tras el corte total entre Epuyén y El Hoyo, aunque se mantiene la recomendación de circular con extrema precaución.
En el sector turístico de Portada Centro y Quebrada del León, los servicios continúan funcionando con normalidad y registran buena afluencia.
Vigilancia nocturna
Gendarmería Nacional y Policía Federal asisten a los pobladores en tareas de seguridad, mientras que equipos del INTA y Salud llevan adelante relevamientos médicos y veterinarios en zonas aledañas.
El Centro Operativo en Lago Verde sigue siendo el punto neurálgico de coordinación, con patrullas nocturnas y equipos preparados para actuar ante cualquier reinicio de focos.