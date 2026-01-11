Emergencia en la Patagonia

Incendio en Los Alerces: despliegue crítico para proteger viviendas y centros turísticos

El fuego avanza en el Parque Nacional Los Alerces, donde más de 80 brigadistas combaten focos activos. Hay tránsito restringido en la Ruta 71 y se intensificaron los operativos con medios aéreos y asistencia social. Las condiciones climáticas extremas complican la situación.