El gobernador de Chubut anticipó “sanciones ejemplares” para quienes provocaron los incendios

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que se aplicarán “sanciones ejemplares” a los responsables de los incendios registrados en distintos puntos de la provincia. En ese sentido, sostuvo que la Justicia ya cuenta con pruebas suficientes para establecer que varios focos se originaron de manera intencional.
El mandatario remarcó que el trabajo conjunto con Nación y las fuerzas federales se desarrolla con un nivel de articulación y profesionalismo que no se veía desde hace tiempo. “Estamos convencidos de que vamos a dar con los responsables y que habrá sanciones ejemplares”, aseguró, en línea con los avances judiciales.
Más de3.000 hectáreasafectadas
En declaraciones a la prensa, Torres indicó que en la zona de Puerto Patriada ya se registran más de 3.000 hectáreas afectadas por el fuego. También destacó el rol de los vecinos, quienes realizaron un trabajo silencioso y clave para contener las llamas y evitar un escenario aún más grave.
El fuego arrasó miles de hectáreas y mantiene en alerta a distintas localidades de la provincia.
Si bien señaló que el incendio se encuentra actualmente más controlado, advirtió que la situación continúa siendo dinámica y sujeta a cambios debido a las condiciones climáticas. En ese marco, confirmó que este sábado se incorporarán aviones hidrantes provenientes de Chile para reforzar el operativo.
Focos activos ycondicionescríticas
El gobernador detalló que persisten dos focos activos. Uno se localiza en el Parque Nacional Los Alerces, camino a Cholila, donde no se registran viviendas comprometidas. El otro se encuentra en la localidad de El Hoyo, zona en la que se concentra el mayor esfuerzo de los brigadistas.
Autoridades coordinan acciones frente a una situación que continúa siendo dinámica.
Torres alertó que las próximas horas serán determinantes debido al viento y las altas temperaturas. Respecto al foco en el Parque Nacional Los Alerces, aclaró que su origen fue accidental, producto de una tormenta eléctrica, y anunció que se realizan perforaciones en Cholila para garantizar el abastecimiento de agua.
El incendio en Puerto Patriada despertó especial preocupación por el contexto en el que se inició. El fuego se desató a pocos metros de la ruta y derivó en uno de los focos más grandes y complejos registrados en los últimos años en Chubut.
Vecinos colaboran con el operativo para evitar el avance del incendio hacia zonas pobladas.
Especialistas explican la magnitud del desastre por una combinación excepcional de factores: una sequía histórica, considerada la más severa de los últimos 60 años, la falta de nieve en invierno y la ausencia de lluvias significativas en los meses siguientes.
Desde el área de Bosques provincial señalaron que, pese a la gravedad del escenario, no se registraron víctimas fatales, aunque advirtieron que el principal riesgo sigue siendo la cercanía del fuego a zonas urbanas, lo que convierte al incendio en uno de interfase y lo posiciona entre los más graves de la historia reciente de la provincia.