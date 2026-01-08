Emergencia ígnea

Chubut bajo fuego: ya ardieron 2.200 hectáreas y operan con el Boeing hidrante más grande de Latinoamérica

El incendio en El Hoyo ya destruyó más de 2.200 hectáreas de bosques. Las llamas cruzaron la ruta 40 este jueves por la tarde. El Boeing 737 Fireliner, el mayor avión hidrante de la región, realiza descargas sobre los focos activos. La Justicia investiga un origen intencional.