Chubut bajo fuego: ya ardieron 2.200 hectáreas y operan con el Boeing hidrante más grande de Latinoamérica
El incendio en El Hoyo ya destruyó más de 2.200 hectáreas de bosques. Las llamas cruzaron la ruta 40 este jueves por la tarde. El Boeing 737 Fireliner, el mayor avión hidrante de la región, realiza descargas sobre los focos activos. La Justicia investiga un origen intencional.
People look at smoke and flames rising from trees as a wildfire develops, in El Hoyo, in the Patagonian province of Chubut, Argentina January 7, 2026. REUTERS/Maxi Jonas
El incendio forestal que desde hace cuatro días afecta la zona cordillerana de Chubut continúa fuera de control. Las llamas ya devoraron más de 2.200 hectáreas de bosque nativo e implantado, y este jueves obligaron al corte total de la Ruta Nacional 40, entre El Hoyo y Epuyén, tras cruzar la calzada. El avance del fuego también motivó evacuaciones preventivas en varias localidades de la zona.
En medio del operativo, comenzó a operar el Boeing 737 Fireliner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, adquirido por Santiago del Estero en 2022 y enviado a la zona a pedido del gobernador Ignacio Torres.
La aeronave, que puede lanzar hasta 15.000 litros de agua o retardante por descarga, realizó este jueves sus primeras incursiones sobre el cerro Pirque, donde se encuentra el foco más intenso.
El avión, operado por la empresa Coulson, debe recargar su tanque en Esquel y luego sobrevolar la zona con la guía del personal en tierra. Su acción se complementa con otros medios aéreos y con el trabajo de 350 brigadistas y bomberos que combaten las llamas desde tierra.
Chubut bajo fuego: ya ardieron 2.200 hectáreas y operan con el Boeing hidrante más grande de Latinoamérica. Foto: Reuters
La situación se agrava
A pesar de una leve mejora en las condiciones climáticas, el fuego sigue activo. Solo en la jornada del jueves se quemaron nuevas áreas y la Municipalidad de El Hoyo evacuó a vecinos de La Angostura, mientras Epuyén hizo lo propio en la zona de El Coihue. Se destruyeron 15 viviendas y otras estructuras, aunque no se reportaron nuevas personas heridas.
El tránsito por la Ruta 40 fue interrumpido tras el cruce del fuego, generando largas filas de vehículos en plena temporada turística.
Chubut bajo fuego: ya ardieron 2.200 hectáreas y operan con el Boeing hidrante más grande de Latinoamérica. Foto: Reuters
Sospechas y vínculos con grupos violentos
La fiscalía de Lago Puelo confirmó que el incendio fue intencional, iniciado con acelerantes. El gobernador Torres denunció públicamente a un “grupo minúsculo pero peligroso” de activistas radicalizados, vinculados a ocupaciones ilegales y atentados previos en la zona. En ese marco, este jueves se halló la sexta granada sumergida en el Lago Epuyén, lo que refuerza las sospechas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado donde habló directamente de "terrorismo ambiental" y aseguró que “el que prende fuego, paga”. También señalaron una posible conexión con grupos autodenominados mapuches.
Otro incendio: un mes en Los Alerces
En paralelo, se mantiene activo otro foco en el Parque Nacional Los Alerces, donde ya se quemaron unas 340 hectáreas tras un rayo que habría originado el fuego en una zona de difícil acceso. En ese caso, el incendio afecta bosques de alerces milenarios y una densa cobertura vegetal que facilita su propagación.
Allí, si bien hay sectores del parque con acceso restringido, la mayoría de los servicios turísticos en la región se prestan con normalidad. La Fiesta Nacional del Asado en Cholila fue suspendida por prevención.