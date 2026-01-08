Incendios en Chubut: fuego activo y búsqueda de los responsables
Más de 1.800 hectáreas consumidas y evacuaciones en la Comarca Andina. La Justicia y el gobierno provincial avanzan en la investigación para identificar a los que provocaron los focos y ofrecieron una recompensa por información.
Los incendios en la región cordillerana comenzaron el lunes 5 de enero
Las autoridades de la provincia de Chubut enfrentan una situación de emergencia debido aincendios forestales que se mantienen activos en distintas zonas de la Comarca Andina, con un foco principal en Puerto Patriada, en cercanías de la localidad de El Hoyo.
A raíz del avance de las llamas y los riesgos para la población, se realizan tareas de combate, evacuaciones y una investigación judicial para determinar la responsabilidad de los hechos.
El avance del fuego obligó a que más de 3.000 turistas y residentes fueran evacuados
Avance del fuego
Los incendios en la región cordillerana comenzaron el lunes 5 de enero y desde entonces no han sido completamente controlados. En Puerto Patriada, el foco principal afectó más de 1.800 hectáreas entre bosques nativos, vegetación y zonas mixtas que facilitaron la rápida propagación de las llamas.
El avance del fuego obligó a que más de 3.000 turistas y residentes fueran evacuados de forma preventiva para preservar su seguridad, según los datos oficiales difundidos por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y otras fuentes del gobierno provincial.
Los equipos de emergencia desplegaron un operativo que combina recursos aéreos y terrestres: hay más de 180 brigadistas trabajando directamente en las tareas de combate, acompañados por al menos cinco aviones hidrantes y helicópteros, además de personal logístico y apoyo interprovincial.
Avance de las llamas y los riesgos para la población
Provincias como Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero aportaron recursos y medios para reforzar las acciones en terreno, en coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Además del foco en El Hoyo–Puerto Patriada, otras zonas de la cordillera chubutense presentan incendios activos o contenidos en distintos grados, lo que complica el panorama general del manejo de la emergencia.
El avance de las llamas también se observó en sectores cercanos al lago Epuyén, donde las autoridades garantizaron la evacuación y el resguardo de familias en caso de ser necesario, priorizando la seguridad de las personas por sobre otras consideraciones.
Las causas del incendio y la posible intencionalidad detrás de varios focos forman parte de una investigación judicial que avanza en paralelo con las tareas de combate.
El Ministerio Público Fiscal y la Brigada de Investigaciones de Lago Puelo, con apoyo de la Comisaría de El Hoyo y peritos especializados, trabajan en el análisis de pruebas para esclarecer el origen de las llamas.
Según el informe oficial, se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes en el punto de inicio del fuego, lo que descartó la hipótesis de un desperfecto eléctrico y reforzó la presunción de que la acción humana deliberada habría desencadenado el siniestro, según detalló la Fiscalía en su informe preliminar.
En ese marco, el gobierno provincial anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos concretos que permitan identificar y detener a los responsables de los incendios. La iniciativa busca incentivar la colaboración ciudadana en la investigación y acelerar las diligencias judiciales.
El gobernador Ignacio Torres sostuvo en conferencias de prensa que la intencionalidad del fuego fue confirmada por la Justicia y adelantó que la investigación “llegará hasta las últimas consecuencias” para sancionar a quienes provocaron los siniestros.
“Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede recibir penas leves”, afirmó el mandatario, subrayando la gravedad de los hechos.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguró que detectarán y llevarán ante la Justicia a los responsables de los incendios, ya sea que estos provengan de negligencia o de acciones deliberadas.
En esa comunicación mencionó que ciertos fuegos podrían estar vinculados a grupos con antecedentes de atentados contra la seguridad pública, lo que elevó la atención sobre posibles motivaciones ideológicas detrás de los hechos, aunque la investigación aún está en curso.
Las autoridades judiciales pidieron a la comunidad que aporte testimonios, videos, registros satelitales, imágenes de cámaras de seguridad u otra información que pueda ayudar a esclarecer cómo se inició el incendio y quiénes intervinieron.
El material recabado se incorpora al expediente en procura de pruebas que permitan avanzar en la identificación de los responsables.
Más allá de la superficie afectada por el fuego, los incendios en Chubut generaron un fuerte impacto en comunidades locales, turistas y quienes trabajan en zonas rurales o vinculadas a la actividad forestal y turística de la Comarca Andina.
La evacuación preventiva de miles de personas y el despliegue de recursos provinciales y nacionales reflejan la escala de la emergencia y las dificultades para contener incendios en un contexto de altas temperaturas y vegetación seca que favorece la propagación del fuego.
La situación obliga a especialistas en manejo de incendios y autoridades a reforzar las medidas de prevención y respuesta ante eventos de esta naturaleza, en un año en el que las condiciones climáticas y la sequía pueden agravar el riesgo de siniestros similares en distintas regiones del país.