Incendio forestal en Chubut destruyó viviendas y obligó a evacuar a 700 personas

Un incendio forestal de gran magnitud se registró en la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, provincia de Chubut, y provocó importantes daños materiales. El avance de las llamas alcanzó al menos diez viviendas y varios vehículos, además de obligar a evacuar a cientos de personas en esta villa turística del norte provincial.
El foco ígneo generó una situación crítica que derivó en la evacuación de visitantes y pobladores. De acuerdo con la información recabada, alrededor de 700 personas debieron abandonar preventivamente el área, donde funcionan distintos campings y complejos de alojamiento. La medida se adoptó ante el rápido avance del fuego.
El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que el incendio destruyó diez viviendas y cuatro vehículos, lo que da cuenta de la gravedad del siniestro y del impacto directo sobre vecinos de la zona.
El fuego dañó viviendas y vehículos en una zona turística de El Hoyo. Crédito: Redes Sociales.
Para enfrentar la emergencia se desplegó un amplio operativo que involucra a unas 230 personas, entre combatientes del fuego y equipos de apoyo. Las tareas se concentran especialmente en el sector conocido como Primera Cantera, donde el incendio continúa activo.
Las llamas ya afectaron una extensa superficie con vegetación diversa, que incluye bosque nativo, bosque implantado, matorrales y arbustos. Las condiciones climáticas juegan en contra del combate: la sequía extrema, la falta de precipitaciones y el viento constante favorecen la propagación del fuego y dificultan su control.
Lacomplejidaddelterreno
El presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, Rubén Oliva, advirtió sobre el delicado escenario que atraviesa la región cordillerana. “La cordillera completa es un lugar complicado en este momento por la sequía y la temperatura. Se desplazan móviles, pero no se pueden descuidar las localidades donde están cada uno de los cuarteles”, señaló.
Las condiciones climáticas adversas complican las tareas de control del incendio. Crédito: Redes Sociales.
Oliva también remarcó que Puerto Patriada presenta una dificultad adicional por su configuración geográfica. “Tiene un solo ingreso. Eso complica mucho, sobre todo cuando a través de la Policía se estaba sacando a la gente que permanecía en el lugar, tanto vecinos como la gran cantidad de personas que había a orillas del lago”, explicó.
Según indicó el titular de la Federación de Bomberos, uno de los principales obstáculos para proteger las casas radica en el tipo de vegetación presente en la zona. “Es implantada, típica del lugar, muy cercana a las viviendas”, detalló.
En ese contexto, subrayó que el trabajo se orienta con un criterio claro: “Siempre se prioriza la vida de las personas y del personal interviniente, pero se trabaja para evitar la pérdida material”.
El incendio en Puerto Patriada mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos de emergencia, mientras continúan las tareas para contener el fuego y evitar que se expanda hacia otras áreas pobladas.