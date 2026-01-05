Emergencia climática

Alerta por incendios: Santa Fe y otras 15 provincias en riesgo extremo este lunes

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió que gran parte del país presenta condiciones "explosivas o extremadamente críticas" por las altas temperaturas y la falta de lluvias. Las provincias afectadas deben extremar los cuidados para evitar siniestros.