Alerta por incendios: Santa Fe y otras 15 provincias en riesgo extremo este lunes
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió que gran parte del país presenta condiciones "explosivas o extremadamente críticas" por las altas temperaturas y la falta de lluvias. Las provincias afectadas deben extremar los cuidados para evitar siniestros.
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informó que este lunes 5 de enero al menos 16 provincias argentinas están bajo alerta roja por riesgo de incendios forestales. Se trata de una situación potencialmente crítica, según el índice FWI utilizado para medir este tipo de amenazas.
Qué provincias están en alerta roja
El mapa de riesgo difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, en base a los datos del SNMF, incluye en nivel “extremo” a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
Las autoridades explicaron que “la situación debería considerarse potencialmente explosiva”, y solicitaron a la población máxima precaución ante cualquier actividad que pueda generar focos ígneos.
Cómo se mide el peligro de incendios
El índice FWI (Fire Weather Index) es un sistema canadiense que evalúa el comportamiento potencial de un incendio forestal a partir de datos meteorológicos como temperatura, humedad, viento y lluvias de las últimas 24 horas. En Argentina se calcula a diario para cada región y se actualiza con especial atención al horario de las 16, cuando suele registrarse el mayor nivel de riesgo.
Cuando el índice supera ciertos umbrales estadísticos establecidos para cada zona, se activa la categoría de “peligro extremo”.
El sudoeste bonaerense y la Patagonia son zonas especialmente vulnerables este verano. Crédito: @originariosAR
Qué se espera para el verano 2025/26
Según los reportes trimestrales del SNMF, para el período diciembre-febrero se espera un escenario de riesgo alto en el centro y norte de la Patagonia, oeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y zonas del litoral argentino.
En muchas regiones se combina la escasez de lluvias con temperaturas por encima de lo normal y estrés hídrico en la vegetación. En el noreste argentino también preocupa el déficit de precipitaciones registrado en diciembre, con tendencia a prolongarse.