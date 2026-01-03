#HOY:

Incendio en Villa Urquiza: más de 30 evacuados y tres personas asistidas

Un siniestro de gran magnitud durante la madrugada obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, con varias dotaciones de bomberos y atención sanitaria preventiva para los afectados.

Un incendio de gran magnitud obligó a evacuar a más de 30 personas de viviendas linderas a una fábrica textil ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza. El siniestro se desató durante la madrugada de este sábado y demandó un amplio operativo de emergencia que se extendió por varias horas.

Como consecuencia del avance del fuego y la gran cantidad de humo, tres hombres debieron ser asistidos por inhalación, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud. La situación generó preocupación entre los vecinos, que fueron evacuados de manera preventiva.

Operativo durante la madrugada

De acuerdo con el parte oficial, el incendio comenzó alrededor de las 2:17 en un inmueble ubicado sobre la avenida General Benjamín Victorica al 3.053, entre las calles Barzana y Andonaegui. Las llamas se propagaron rápidamente dentro del establecimiento, lo que obligó a desplegar un importante operativo de bomberos.

En el lugar trabajaron más de siete dotaciones, acompañadas por un tren de socorro, para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se extendiera a construcciones cercanas. Las tareas demandaron más de siete horas de trabajo ininterrumpido, en un contexto complejo por la intensidad del incendio.

Asistencia médica y evacuaciones

El SAME desplegó cuatro ambulancias y una unidad de triage para atender a las personas afectadas. Dos hombres, de 20 y 24 años, fueron oxigenados en el lugar debido a la inhalación de humo, al igual que un tercer adulto. En todos los casos, la atención se realizó en el sitio y no fue necesario el traslado hospitalario.

Durante el operativo, se dispuso la evacuación preventiva de más de 30 vecinos que residían en casas y edificios linderos a la fábrica, como medida de seguridad ante el riesgo que representaba el avance del fuego y la acumulación de humo en la zona.

Derrumbe y trabajos de enfriamiento

En medio de las tareas de control, se produjo el derrumbe de una pared posterior del edificio siniestrado. A pesar de este episodio, no se registraron nuevas personas asistidas ni heridos adicionales.

Una vez controlado el incendio, los bomberos continuaron durante la mañana con trabajos de enfriamiento para evitar rebrotes. En tanto, la circulación vehicular y peatonal permaneció cortada en el sector durante varias horas, mientras se evaluaban los daños estructurales y se garantizaba la seguridad del área.

Buenos Aires

