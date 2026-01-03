#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Uruguay

Voraz incendio destruyó un hotel en Paysandú y obligó a evacuar a los huéspedes

Las llamas avanzaron con rapidez sobre el edificio ubicado en uno de los accesos a la ciudad y generaron momentos de tensión, con una salida de emergencia que permitió evitar consecuencias más graves.

Personal de emergencia trabajó durante varias horas en el lugar.Personal de emergencia trabajó durante varias horas en el lugar.
Seguinos en
Por: 

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo el hotel La Castellana, ubicado en los accesos a la ciudad de Paysandú, Uruguay, a pocos metros de la ruta nacional N° 90. El siniestro provocó pérdidas totales en el histórico establecimiento y dejó a varios huéspedes y trabajadores con lesiones leves, aunque todos lograron evacuar a tiempo y salvar sus vidas.

Mirá tambiénIncendios sin tregua en La Pampa: más de 83 mil hectáreas afectadas

El hecho generó conmoción en la comunidad local, ya que se trataba de un hotel emblemático de la zona, muy frecuentado por turistas y viajeros que ingresan a la ciudad.

Cómo se propagó el fuego

De acuerdo a la información brindada por la Dirección Nacional de Bomberos, el incendio se inició durante la tarde del 31 de diciembre y avanzó con extrema rapidez. Las llamas se propagaron principalmente por la cubierta de madera del edificio, una característica que favoreció la expansión del fuego en pocos minutos.

Daños totales tras el avance del fuego en el edificio.Daños totales tras el avance del fuego en el edificio.

Las condiciones estructurales del hotel, sumadas a fuertes corrientes de aire, hicieron que el siniestro se tornara incontrolable en muy poco tiempo. Cuando los primeros equipos de emergencia llegaron al lugar, el fuego ya se encontraba generalizado en gran parte del edificio.

Huéspedes atrapados

El avance del fuego y la densa nube de humo generaron momentos de pánico entre los huéspedes. Algunos relataron que las llamas comenzaron a aparecer en los pasillos internos, lo que imposibilitó el uso de las salidas habituales. Ante ese escenario, varios ocupantes debieron romper ventanas y saltar al exterior para poder escapar.

La evacuación se realizó de manera desesperada, pero efectiva. Gracias a la rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar, no se registraron víctimas fatales. Algunos huéspedes y empleados sufrieron heridas leves, producto de la inhalación de humo y golpes durante la huida.

El combate contra las llamas se extendió durante varias horas. Recién cerca de las 21:30, los bomberos lograron controlar el incendio y evitar que se propagara a zonas linderas. Para ese momento, el hotel ya había sufrido daños irreversibles.

Actualmente, el Departamento de Investigación de Siniestros trabaja para determinar el origen del fuego. Las autoridades indicaron que no se descarta ninguna hipótesis, mientras se analizan las condiciones del edificio y los primeros indicios recogidos en el lugar.

El incendio dejó a Paysandú en estado de conmoción y volvió a encender las alarmas en plena temporada estival, un período en el que los incendios se repiten con mayor frecuencia en distintos puntos de la región.

Seguinos en
#TEMAS:
Uruguay

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro