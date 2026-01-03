Voraz incendio destruyó un hotel en Paysandú y obligó a evacuar a los huéspedes

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo el hotel La Castellana, ubicado en los accesos a la ciudad de Paysandú, Uruguay, a pocos metros de la ruta nacional N° 90. El siniestro provocó pérdidas totales en el histórico establecimiento y dejó avarios huéspedes y trabajadores con lesiones leves, aunque todos lograron evacuar a tiempo y salvar sus vidas.
El hecho generó conmoción en la comunidad local, ya que se trataba de un hotel emblemático de la zona, muy frecuentado por turistas y viajeros que ingresan a la ciudad.
Cómo sepropagóelfuego
De acuerdo a la información brindada por la Dirección Nacional de Bomberos, el incendio se inició durante la tarde del 31 de diciembre y avanzó con extrema rapidez. Las llamas se propagaron principalmente por la cubierta de madera del edificio, una característica que favoreció la expansión del fuego en pocos minutos.
Daños totales tras el avance del fuego en el edificio.
Las condiciones estructurales del hotel, sumadas a fuertes corrientes de aire, hicieron que el siniestro se tornara incontrolable en muy poco tiempo. Cuando los primeros equipos de emergencia llegaron al lugar, el fuego ya se encontraba generalizado en gran parte del edificio.
Huéspedesatrapados
El avance del fuego y la densa nube de humo generaron momentos de pánico entre los huéspedes. Algunos relataron que las llamas comenzaron a aparecer en los pasillos internos, lo que imposibilitó el uso de las salidas habituales. Ante ese escenario, varios ocupantes debieron romper ventanas y saltar al exterior para poder escapar.
La evacuación se realizó de manera desesperada, pero efectiva. Gracias a la rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar, no se registraron víctimas fatales. Algunos huéspedes y empleados sufrieron heridas leves, producto de la inhalación de humo y golpes durante la huida.
El combate contra las llamas se extendió durante varias horas. Recién cerca de las 21:30, los bomberos lograron controlar el incendio y evitar que se propagara a zonas linderas. Para ese momento, el hotel ya había sufrido daños irreversibles.
Actualmente, el Departamento de Investigación de Siniestros trabaja para determinar el origen del fuego. Las autoridades indicaron que no se descarta ninguna hipótesis, mientras se analizan las condiciones del edificio y los primeros indicios recogidos en el lugar.
El incendio dejó a Paysandú en estado de conmoción y volvió a encender las alarmas en plena temporada estival, un período en el que los incendios se repiten con mayor frecuencia en distintos puntos de la región.