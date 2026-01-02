Bariloche y El Bolsón en alerta por incendios forestales
El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) advirtió que las condiciones climáticas actuales elevan al máximo el riesgo de incendios en la región andina rionegrina. Las autoridades refuerzan controles y piden extremar cuidados.
Bariloche y El Bolsón en alerta por incendios forestales. Crédito: SPLIF.
El 2026 comenzó con una fuerte preocupación en la región cordillerana de Río Negro. Según el informe oficial del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), tanto San Carlos de Bariloche como El Bolsón se encuentran bajo alerta “muy alta” por peligro de incendios forestales.
A esto se suma que en sectores como General Conesa y Guardia Mitre, el índice ya se ubica en nivel “extremo”.
Las condiciones meteorológicas son determinantes en este escenario: altas temperaturas, baja humedad y presencia de viento configuran un ambiente propicio para que cualquier foco ígneo se propague rápidamente.
Foco activo en la barda del Ñireco
El jueves se registró un incendio en la zona de la barda del Ñireco, en las afueras de Bariloche. Brigadistas del SPLIF acudieron con cuatro móviles y diez agentes, y solicitaron apoyo aéreo para controlar el fuego.
Aunque el foco fue contenido, este hecho encendió la alarma sobre la fragilidad del entorno natural y la rapidez con la que pueden iniciarse nuevos eventos.
Las autoridades refuerzan controles y piden extremar cuidados. Crédito: SPLIF.
Prohibiciones vigentes y medidas preventivas
Desde el Gobierno de Río Negro recordaron que rige una Emergencia Ígnea en toda la provincia, por lo cual están prohibidas las siguientes acciones:
Encender fuego en espacios al aire libre, ya sea en zonas boscosas, playas, senderos o campings.
Realizar quemas de residuos o utilizar fuego con fines recreativos sin autorización.
Arrojar colillas de cigarrillo o elementos encendidos en áreas naturales.
Ante la detección de humo o fuego, se solicita llamar al 103 de inmediato.
El SPLIF enfatizó que el nivel de riesgo es muy alto, lo cual significa que cualquier ignición puede derivar en un incendio fuera de control en pocos minutos. Por eso, se solicita a residentes, turistas y visitantes actuar con la máxima responsabilidad.
Además, el incumplimiento de las normas puede derivar en sanciones administrativas o penales, dependiendo de la gravedad del hecho.
Riesgo extremo y llamado a la responsabilidad. Crédito: NA.
Pronóstico desfavorable
Para los próximos días, el pronóstico meteorológico en Bariloche indica temperaturas cercanas a los 30 °C, cielo parcialmente nublado y vientos leves del oeste, condiciones que mantienen el nivel de peligro sin variaciones a la baja.
El inicio del año encuentra a Bariloche y El Bolsón en una situación crítica en términos ambientales. El llamado de las autoridades es claro: evitar cualquier conducta de riesgo, respetar las prohibiciones vigentes y colaborar con el cuidado del entorno. La prevención es la herramienta más eficaz para evitar tragedias en uno de los ecosistemas más valiosos de la Argentina.