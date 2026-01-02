Declararon riesgo “muy alto”

Bariloche y El Bolsón en alerta por incendios forestales

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) advirtió que las condiciones climáticas actuales elevan al máximo el riesgo de incendios en la región andina rionegrina. Las autoridades refuerzan controles y piden extremar cuidados.