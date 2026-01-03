#HOY:

Ardió un automóvil en barrio Barranquitas

Ocurrió durante la noche de este viernes, en la cuadra de Pasaje Leiva al 3600. Una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores intervino para sofocar el fuego.

El auto sufrió daños totales. Foto: El LitoralEl auto sufrió daños totales. Foto: El Litoral
En horas de la noche de este viernes, se incendió completamente un vehículo que estaba estacionado en barrio Barranquitas de Santa Fe, en el sector oeste de la ciudad, cerca del ingreso por autopista Brigadier General Estanislao López.

El episodio se desencadenó minutos antes de la medianoche, en la cuadra de Pasaje Leiva al 3600, donde -por razones que se investigan- comenzó a arder un auto Chevrolet Sonic.

Por llamados de vecinos a la Central de Emergencias 911, poco después arribó a la escena una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I.

Los especialistas realizaron tareas de sofocación y enfriamiento.

Sin dueño

Pudo saberse que mientras los bomberos trabajaban no se presentó en el lugar ninguna persona que manifestara ser propietaria del rodado, que sufrió daños totales.

En el procedimiento, prestó colaboración una unidad del Comando Radioeléctrico.

