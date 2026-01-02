#HOY:

Investigan una brutal agresión a una adolescente en San Cristóbal

La víctima fue golpeada y cortada en el rostro con un cuchillo. Sus lesiones son de graves a gravísimas. Las autoras del salvaje ataque fueron cinco mujeres, aparentemente también menores de edad.

Tratan de identificar a las autoras del ataque, que serían menores de edad. Foto: El LitoralTratan de identificar a las autoras del ataque, que serían menores de edad. Foto: El Litoral
Por: 

Una adolescente fue blanco de un bestial ataque en las calles de la ciudad de San Cristóbal, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre, en el norte provincial.

La agresión ocurrió en inmediaciones de calle Cochabamba al 2000, en horas de la noche de este jueves 1° de enero.

Según trascendió, cinco adolescentes que circulaban en motos emboscaron a la víctima y tres de las atacantes descendieron para descargar sobre ella golpes de todo tipo.

Además, una de las chicas usó un cuchillo para provocarle importantes lesiones en el rostro.

Ayuda

Cuando las violentas mujeres, que serían menores de edad, se dieron a la fuga, la muchacha herida pudo pedir auxilio en un kiosco cercano.

La comerciante la auxilió y alguien de su familia la trasladó al centro público de salud local.

No obstante, los cortes tenían tal gravedad que debió ser derivada al Hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela.

Las lesiones que presentaba fueron calificadas como de carácter graves a gravísimas.

Fiscalía especializada

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Menores del Ministerio Público de la Acusación.

Mientras tanto, la conmocionada población de San Cristóbal se convocó en la Plaza San Martín para manifestarse este viernes por la noche y pedir justicia.

San Cristóbal
Policía de Santa Fe
Norte 24

