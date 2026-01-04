Incendio en una vivienda de Padre Genésio al 1900: dos personas hospitalizadas

Un incendio de importantes dimensiones se desató durante la tarde de este domingo en una vivienda ubicada en Padre Genésio al 1900, en la ciudad de Santa Fe. El fuego afectó una casa de dos plantas y generó momentos de fuerte preocupación entre los vecinos de la zona.
Según los primeros datos, el siniestro se inició mientras un matrimonio se encontraba descansando en el interior del inmueble. Se trata de un hombre de 65 años y una mujer de 60, quienes fueron sorprendidos por el humo que rápidamente comenzó a invadir la vivienda.
Auxilio clave de los vecinos
Fueron los propios vecinos quienes advirtieron la situación al notar una importante cantidad de humo saliendo del interior de la casa. De inmediato, rompieron la puerta de ingreso y lograron ingresar para auxiliar a las personas atrapadas.
La explosión de una garrafa obligó a reforzar el operativo y a cortar el tránsito en calles de la zona.
Ambos ocupantes fueron trasladados en ambulancias al hospital Iturraspe con diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono. El hombre presentaba un cuadro más delicado debido a la inhalación de humo, mientras que la mujer se encontraba en mejor estado general.
En la planta baja del inmueble funciona una casa dedicada al alquiler de disfraces, lo que habría favorecido la rápida propagación de las llamas. Por el momento, no se informó oficialmente el alcance total de los daños materiales.
Explosión y amplio operativo
En plena labor de los equipos de emergencia, y cuando el incendio ya se encontraba avanzado, se produjo la explosión de una garrafa, lo que incrementó la intensidad del fuego y obligó a reforzar el operativo.
Bomberos Zapadores trabajan en el incendio en una vivienda de Padre Genésio al 1900.
Una dotación de Bomberos Zapadores fue la primera en intervenir, pero ante la magnitud del siniestro fue necesario el apoyo de otra autobomba, ya que el caudal de agua inicial no resultó suficiente para controlar las llamas.
La Policía de Santa Fe dispuso el corte total del tránsito en la zona, con interrupciones en Padre Genésio y en las intersecciones con Marcial Candioti y Alvear, tanto en la cabecera este como en la oeste, para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los equipos.
La situación generó una marcada consternación entre los vecinos, muchos de los cuales colaboraron activamente durante el operativo, acercando agua a los bomberos y asistiendo al personal que trabajaba en el lugar.