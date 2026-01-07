Confirmaron que el incendio en Puerto Patriada fue intencional y habrá penas de prisión

La investigación judicial avanzó sobre el incendio forestal registrado en la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, y confirmó que el origen del fuego fue intencional. La información fue ratificada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien aseguró que se actuará con firmeza contra los responsables y advirtió que “van a terminar presos”.
El gobernador explicó que mantuvo contacto directo con el Ministerio Público Fiscal y detalló las conclusiones preliminares de la investigación. “Me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas”, afirmó.
El gobernador aseguró que avanzará “hasta las últimas consecuencias”.
Torres remarcó además la gravedad de la situación al señalar que el foco ígneo se inició en un contexto especialmente delicado. “Sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”, agregó, en referencia a la única vía de evacuación existente en la zona de Puerto Patriada.
El mandatario provincial fue contundente al referirse a las consecuencias penales para quienes provocan este tipo de hechos. “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”, expresó, y aseguró que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” para sancionar a los responsables.
Incendiosen lacordillera
Durante una conferencia de prensa realizada en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, Torres brindó un panorama general de los focos activos y controlados en la región cordillerana. En ese marco, aclaró que la prioridad inmediata sigue siendo el combate del fuego. “La prioridad ahora es controlar el fuego”, sostuvo.
El Gobernador precisó que trabajan más de 100 personas en tareas logísticas.
El gobernador detalló que actualmente se registran cinco incendios en distintos puntos de la provincia. “Tenemos actualmente cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante”, indicó. También precisó que “el segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%”.
Además, señaló que continúa activo el foco en el Parque Nacional Los Alerces, mientras que el incendio de Lago Engaño ya fue controlado. Este escenario mantiene en alerta a las autoridades provinciales y a los equipos de emergencia desplegados en la región.
El foco máspreocupante
Torres se detuvo especialmente en la situación de Puerto Patriada, el incendio que actualmente genera mayor preocupación. “El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas”, afirmó.
En relación con el impacto sobre la población, recordó que el operativo preventivo incluyó evacuaciones masivas. “El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”, señaló, al tiempo que destacó la importancia de actuar de manera anticipada para evitar víctimas.
El gobernador también llevó un mensaje de calma a los vecinos de otras localidades cercanas. “Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”, expresó.
Un operativo de gran magnitud
Respecto al despliegue para combatir el fuego, Torres precisó que el operativo involucra a un importante número de recursos humanos y materiales. Actualmente trabajan más de 180 combatientes, junto a más de 100 personas abocadas a tareas logísticas.
El dispositivo incluye cinco aviones hidrantes y un helicóptero, y cuenta con el apoyo de distintas provincias. El gobernador destacó la colaboración de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, esta última con el aporte de un avión hidrante de mayor porte, además del acompañamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.