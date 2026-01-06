Murió un hombre que huía de los incendios en Chubut: había ayudado como brigadista

Un trágico accidente se cobró la vida de Adolfo Mariscurrena, un hombre que huía de los incendios forestales que azotan a la región de Puerto Patriada, en Chubut. El siniestro ocurrió este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Las Golondrinas, cuando el auto de Mariscurrena chocó de frente contra otro vehículo.
En el auto contrario viajaba una pareja que resultó herida y fue derivada a distintos centros de salud. Una de las personas sufrió lesiones de gravedad, según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal. En tanto, el perro de Mariscurrena, que lo acompañaba en el momento de la colisión, logró sobrevivir.
Había colaborado con los brigadistas
Según reconstruyó la prensa local, la víctima trabajaba en un camping de Puerto Patriada y había decidido autoevacuarse tras colaborar durante varios días con los brigadistas que combaten las llamas en la zona. El fuego avanza sin control en la región y ya provocó daños considerables.
Mariscurrena se dirigía hacia su domicilio en El Bolsón cuando ocurrió el accidente. Los investigadores intentan determinar las causas del impacto frontal y analizan imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer el recorrido de ambos vehículos.
Incendio descontrolado en El Hoyo
Mientras tanto, continúa la emergencia por los incendios en Puerto Patriada, dentro de la localidad de El Hoyo. Las autoridades ordenaron evacuaciones de vecinos y turistas, con un operativo que incluyó el retiro de más de 700 vehículos del área del Camping El Bosque.
Se estima que al menos diez viviendas fueron destruidas por las llamas. La situación se torna cada vez más crítica debido a la sequía, la presencia de pinos —altamente inflamables— y las ráfagas de viento que complican el trabajo de los brigadistas.