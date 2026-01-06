Tragedia vial en medio del fuego

Murió un hombre que huía de los incendios en Chubut: había ayudado como brigadista

Adolfo Mariscurrena falleció este martes al chocar con su auto en la Ruta 40, cuando regresaba a El Bolsón tras colaborar en el combate del fuego en Puerto Patriada. Su perro sobrevivió.