Incendios en Chubut: cortaron la Ruta 40 y ordenaron evacuaciones masivas

La provincia de Chubut atraviesa horas de extrema tensión por el avance de los incendios forestales, que ya impactan de lleno en zonas pobladas y en uno de los principales corredores viales de la Patagonia. La situación obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes para resguardar a la población y evitar mayores riesgos.
Vialidad Nacional dispuso el corte total de la Ruta Nacional 40 en el tramo que une Epuyén y El Hoyo, luego de que las llamas alcanzaran los márgenes de la calzada. A esto se suma una intensa columna de humo que reduce drásticamente la visibilidad e impide la circulación segura de vehículos.
Además, se restringió el tránsito de camiones entre Bariloche y El Bolsón, ya que numerosos vehículos de gran porte quedaron involucrados en el operativo de emergencia. Las autoridades pidieron evitar desplazamientos por la zona y respetar las indicaciones de los equipos de seguridad.
Evacuacionespreventivas
El incendio, que se originó en el sector de Puerto Patriada, se expandió rápidamente debido a los cambios repentinos en la dirección del viento. Ante este escenario, los municipios de Epuyén y El Hoyo resolvieron ordenar la evacuación preventiva de vecinos y turistas.
La salida se realizó de manera escalonada, priorizando a personas mayores, familias con niños y visitantes que se encontraban alojados en la región. Desde los gobiernos locales insistieron en la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones oficiales para evitar situaciones de riesgo.
Hasta el momento, no se registraron personas heridas, mientras continúan las tareas para asistir a quienes debieron abandonar sus viviendas.
Brigadistastrabajancontra el incendio
Durante toda la jornada, brigadistas y personal especializado trabajaron intensamente para contener el avance del fuego. Las tareas se concentraron en proteger áreas habitadas y frenar el frente de llamas que amenaza con extenderse aún más.
Evacuación preventiva de residentes y turistas por incendios en Epuyén y El Hoyo
El operativo se mantiene activo durante la noche, con el objetivo de evitar nuevos focos y reducir el impacto del incendio sobre las localidades afectadas.
Alerta regional por un foco en Chile
La preocupación también se extiende más allá de la frontera. Desde Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres confirmó la presencia de un foco ígneo cercano a la Reserva Nacional Alto Biobío, a unos 60 kilómetros del Paso Pino Hachado, en la provincia de Neuquén.
Esta situación encendió las alertas en la región cordillerana, ante la posibilidad de que el fuego avance hacia territorio argentino si las condiciones climáticas se vuelven desfavorables.