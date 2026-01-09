Emergencia ambiental

Incendios sin control en Chubut: el fuego avanza sobre zonas pobladas y esperan lluvias que no llegan

La provincia de Chubut atraviesa una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años. Dos grandes focos de incendio permanecen activos en la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces, con miles de hectáreas consumidas, evacuaciones preventivas y un escenario climático que complica el combate del fuego.