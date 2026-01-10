Confirmaron que los incendios en Chubut fueron provocados: ya hay más de 3.500 hectáreas arrasadas
La Justicia y las autoridades provinciales confirmaron que el fuego que devastó la Comarca Andina tuvo origen intencional. Un testimonio clave y las pericias refuerzan la hipótesis del delito ambiental.
La foto que confirma que los incendios en Chubut fueron intencionales.
Las autoridades de Chubut confirmaron que los incendios forestales que arrasaron más de 3.500 hectáreas en la Comarca Andina fueron intencionales, un dato que marca un punto de inflexión en la investigación y agrava el escenario de una de las emergencias ambientales más severas del verano.
La confirmación surge a partir de pericias técnicas y testimonios coincidentes, que descartan por completo causas naturales.
El avance del fuego afectó zonas de El Hoyo, Epuyén y Puerto Patriada, destruyendo bosque nativo, viviendas y áreas productivas, además de obligar a evacuaciones masivas. El daño ambiental es considerado de gran magnitud y podría tardar décadas en revertirse.
Confirmaron que los incendios en Chubut fueron provocados. Crédito: Reuters.
Un testimonio clave
La investigación judicial tomó un giro decisivo tras la declaración de un testigo presencial, quien aseguró haber visto a varias personas iniciar focos ígneos de manera simultánea en distintos puntos de un sector rural. Según su relato, el fuego comenzó casi al mismo tiempo en zonas alejadas entre sí, una característica típica de los incendios provocados.
Este testimonio fue respaldado por pericias realizadas en los lugares donde se originaron las llamas, que detectaron patrones de ignición incompatibles con descargas eléctricas, altas temperaturas o combustión espontánea. Fuentes judiciales señalaron que los focos presentaban indicios claros de intervención humana.
El avance descontrolado del fuego obligó a evacuar a miles de personas, entre residentes permanentes y turistas. Varias viviendas fueron alcanzadas por las llamas, mientras que caminos y rutas debieron ser cortados de forma preventiva para evitar mayores riesgos.
Las llamas consumieron grandes extensiones de bosque nativo, poniendo en peligro a especies animales y vegetales, además de afectar reservas naturales y zonas de alto valor ecológico. Especialistas advirtieron que la pérdida de biodiversidad será uno de los impactos más graves y duraderos.
Ya hay más de 3.500 hectáreas arrasadas. Crédito: Reuters.
Operativo de emergencia
Más de 300 brigadistas, bomberos voluntarios y personal de distintas provincias trabajan en la zona para contener los focos activos. El operativo incluye aviones hidrantes, helicópteros y equipos terrestres, en una tarea compleja debido a la topografía y a las condiciones climáticas adversas.
Las autoridades remarcaron que el carácter intencional del incendio aumenta el riesgo, ya que la multiplicación de focos dificulta el control y expone a los equipos de emergencia a situaciones extremas.
El pronóstico para los próximos días no es alentador. Altas temperaturas, vientos y ausencia de lluvias complican las tareas de extinción y mantienen en alerta máxima a las autoridades. Cada cambio en la dirección del viento puede reactivar focos contenidos o generar nuevos frentes.
Desde el gobierno provincial pidieron extremar los cuidados, denunciar cualquier actividad sospechosa y recordaron que provocar incendios es un delito penal grave, con consecuencias judiciales severas.
Brigadistas, bomberos voluntarios y personal de distintas provincias trabajan en la zona. Crédito: Reuters.
Investigación en curso
La confirmación del origen intencional generó indignación en la comunidad, que exige avances rápidos en la identificación de los responsables. La Justicia continúa reuniendo pruebas y no descarta nuevas imputaciones.
Mientras tanto, Chubut enfrenta no solo una emergencia ambiental, sino también un grave delito contra el patrimonio natural, cuyas consecuencias marcarán a la región por muchos años.