Emergencia ambiental

El Gobierno nacional refuerza el operativo en Chubut y advierte: “Los incendios son delitos”

Ante los incendios que afectan a la provincia de Chubut, el Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó un operativo federal con brigadistas, fuerzas de seguridad y medios aéreos, y remarcó que la mayoría de los focos se originan por acción humana.