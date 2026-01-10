El Gobierno nacional refuerza el operativo en Chubut y advierte: “Los incendios son delitos”
Ante los incendios que afectan a la provincia de Chubut, el Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó un operativo federal con brigadistas, fuerzas de seguridad y medios aéreos, y remarcó que la mayoría de los focos se originan por acción humana.
El Gobierno nacional refuerza el operativo en Chubut. Crédito: Reuters.
En el marco de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut, el Gobierno nacional reforzó su intervención con un operativo masivo en el territorio, articulado entre fuerzas federales, brigadistas especializados, bomberos voluntarios y autoridades provinciales.
La medida busca contener el avance del fuego y proteger a la población y a los recursos naturales de una de las emergencias ambientales más graves del verano.
Desde el Ministerio de Seguridad se informó que el operativo se realiza a través de la Administración Federal de Emergencias, con presencia activa de personal entrenado y el despliegue de medios aéreos y terrestres. El trabajo conjunto con la provincia apunta a optimizar recursos y acelerar las tareas de combate del fuego en zonas de difícil acceso.
Fuerzas federales
El operativo incluye brigadistas forestales, bomberos voluntarios y Fuerzas Federales, que trabajan de manera coordinada en distintos puntos críticos. La logística contempla aviones hidrantes, helicópteros, vehículos terrestres y equipamiento específico para enfrentar incendios de gran magnitud.
Desde el Gobierno destacaron la importancia de la coordinación interjurisdiccional, remarcando que la magnitud de los incendios requiere una respuesta integral del Estado. La presencia federal busca no solo apoyar a la provincia, sino también garantizar una respuesta rápida ante eventuales riesgos para las comunidades cercanas.
El origen de los incendios
Uno de los puntos centrales del mensaje oficial fue la advertencia sobre el origen de los incendios forestales. Según datos difundidos por el Ministerio de Seguridad, el 95 % de los incendios son causados por acciones humanas, ya sea por negligencia o de forma deliberada.
“No es un accidente: es un delito”, remarcaron desde la cartera nacional, en una definición que refuerza el enfoque político y penal sobre este tipo de hechos. El mensaje apunta a generar conciencia social, pero también a marcar una línea dura frente a conductas que ponen en riesgo vidas humanas, viviendas y ecosistemas.
“No es un accidente: es un delito”, remarcaron desde la cartera nacional. Crédito: Reuters.
Seguridad ambiental
La intervención en Chubut se inscribe en una agenda más amplia del Gobierno vinculada a la seguridad ambiental y la prevención de delitos complejos. Desde la gestión nacional sostienen que los incendios forestales no pueden ser abordados únicamente como emergencias climáticas, sino también como hechos que requieren investigación, control y sanción.
En ese sentido, la participación de fuerzas federales no solo cumple un rol operativo, sino también preventivo, con tareas de vigilancia y control en zonas sensibles para evitar nuevos focos ígneos.
Continúan las tareas para contener el fuego en Chubut. Crédito: Reuters.
Además del despliegue operativo, el Gobierno hizo un llamado a la responsabilidad de la población, recordando que muchas situaciones se originan por descuidos, prácticas prohibidas o acciones intencionales. La advertencia oficial busca desalentar conductas de riesgo y reforzar la idea de que provocar incendios constituye un delito penal grave.
Mientras continúan las tareas para contener el fuego, el Ejecutivo nacional ratificó su compromiso de seguir acompañando a la provincia de Chubut, sostener el operativo en el territorio y avanzar en políticas que permitan prevenir futuras tragedias ambientales.