Negociaciones abiertas en pleno receso legislativo

Santilli busca apoyos para la reforma laboral y Pullaro pone condiciones por Ganancias

Mientras el Gobierno nacional acelera gestiones para aprobar la reforma laboral en el Senado, las provincias analizan el impacto fiscal de la rebaja de Ganancias. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro no rechaza el debate, pero exige que Nación salde la deuda con la Caja de Jubilaciones y retome obras clave.