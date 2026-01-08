Córdoba por aquí, Davos por allá: Milei pule su agenda para enero

El primer mes del año puede ser ideal para una pausa que permita barajar y dar de nuevo al cabo de 12 meses intensos, de esos que parecen durar menos que 365 días; como fue 2025.
El objetivo es recobrar centralidad en el país luego del favorable resultado electoral de 2025 y con vistas a las presidenciales de 2027. Se vienen varios viajes al exterior.
En la política argentina, y está visto que en la internacional, enero estuvo bien lejos de poner en pausa la campaña, la rosca, las negociaciones y, hay que decirlo, las intervenciones de un país sobre otro.
Mientras resuena el ingreso, apenas apagados los campanadas por Año Nuevo, de Estados Unidos a Venezuela, la prisión a Nicolás Maduro y su esposa en una cárcel de Nueva York, la asunción de su vice Delcy Rodríguez y el apoyo de la diplomacia argentina a tales acciones, el gobierno nacional arma agenda puertas adentro y afuera del país.
Todo esto sin perder de vista el próximo objetivo de la administración libertaria en el Congreso, que es la aprobación de la Reforma “(modernización”) laboral. En la tarea de reunir y contar votos está el Jefe de Gabinete Diego Santilli, que también tiene un enero intenso con viajes y negociaciones en varias provincias, con el fin de recolectar apoyos y votos de los gobernadores.
Pero la agenda no se detiene en Olivos ni en Balcarce 50. Para el próximo 16 de enero está prevista la visita del presidente Milei a la provincia de Córdoba, concretamente en Jesús María, en el marco del tradicional festival folklórico.
El viaje a La Docta fue anunciado como posibilidad desde fines del año pasado, en el marco de un tour de “gratitud” hacia los distritos que sumaron más votos a La Libertad Avanza en las legislativas nacionales de octubre.
Como se sabe, aquel resultado permitió engrosar las filas oficialistas en las dos cámaras legislativas, sumando a quienes migraron del Pro, y a viejos y nuevos aliados.
Este nuevo panorama es clave si se tiene en cuenta que el gobierno pretende impulsar varias reformas durante el año, empezando por la laboral que estaría sobre las bancas en febrero si se concreta el llamado a un segundo período de sesiones extraordinarias.
La segunda parada para agradecer el respaldo electoral de octubre sería en Buenos Aires, concretamente en Mar del Plata.
Un informe publicado este jueves por Infobae adelanta la voluntad oficial de visitar dos provincias por mes: así, en febrero, sería el turno de La Rioja, tierra de Martín y “Lule” Menem (dos de ls principales espadas de los Milei), y Jujuy.
Más allá del agradecimiento y la defensa de las reformas oficiales, nadie pierde de vista que 2027 está a la vuelta de la esquina y entonces habrá comicios presidenciales, en las que LLA tiene puestos todas las fichas para una posible reelección.
La otra cita de enero que está confirmada es en Davos. En esa ciudad suiza se desarrollará una nueva edición del Foro Económico Mundial, que este año se hará entre el 19 y el 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.
Será la tercera intervención de Milei en ese encuentro del que participan líderes mundiales y empresarios de primer nivel.
Se descuenta que el discurso presidencial mantendrá su crítica al socialismo y a lo que considera la “agenda woke”, pero remarcará su alineamiento con Estados Unidos, en particular con su líder Donald Trump y sus acciones sobre Venezuela. además de sostener su adhesión a las ideas libertarias y el capitalismo.
En su exposición de 2025 cuestionó duramente al socialismo como ya lo había hecho en 2024, y cargó especialmente contra la ideología de género y sostuvo, ante el mundo, que “en sus versiones más extremas ésta constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.
Los dichos pronunciados en el centro económico del mundo derivaron en una marcha federal convocada por la comunidad LGBT+ con un fuertísimo apoyo social. La movilización de aquel 1° de febrero tuvo su réplica también en la ciudad de Santa Fe.
Pero la agenda internacional no termina en Davos: para los próximos meses se proyectan viajes al Reino Unido, a Italia, Francia, Alemania y, una vez más. a Israel, donde se prevé que el Presidente avanzará con el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalen.
Estados Unidos, lider del ránking de viajes de Milei al exterior, volverá a estar en agenda antes de que termine el verano. Del 9 al 11 se hará el Argentina Week, un evento que tiene por objeto posicionar al país ante inversores internacionales.
Allí estará una vez más el libertario Milei para comunicar “con claridad”, ante líderes financieros globales y empresas estratégicas, “la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”.
La cita será en Nueva York, donde el 1° de enero asumió el socialista Zohran Kwame Mamdani, primer alcalde musulmán de la ciudad.