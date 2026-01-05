Agenda legislativa

Febrero en el Congreso: las leyes clave que el Gobierno busca aprobar tras el Presupuesto

Tras la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el Poder Ejecutivo apunta a febrero para avanzar con su agenda legislativa. En un nuevo llamado a sesiones extraordinarias buscará aprobar la reforma laboral, la ley de Glaciares y la regla fiscal, mientras que la reforma del Código Penal requerirá más debate.