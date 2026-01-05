Posición argentina ante el conflicto con el chavismo
El Gobierno nacional se despegó de la interna política en Venezuela y reiteró su apoyo incondicional a las decisiones de Trump
Mientras Nicolás Maduro permanece detenido en EEUU y su segunda, Delcy Rodríguez, juró en el cargo, la administración de Javier Milei prefirió correrse de la discusión endógena en el país caribeño y mantenerse en línea con las decisiones que tome Washington.
Milei ratificó el alineamiento total con Trump y mantendrá su agenda internacional prevista. Foto: Archivo
En la sede del Poder Ejecutivo Nacional siguen las repercusiones tras la operación de los Estados Unidos en Venezuela el sábado pasado, que detuvo al líder bolivariano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Uno de los funcionarios del Gobierno libertario brindó detalles sobre cómo se fue dando la situación el fin de semana. “Ya a las 7 de la mañana teníamos los llamados de Javier (Milei), de Santiago (Caputo), de Manuel (Adorni) y del resto. Desde temprano estaban todos despiertos y ya tenían los teléfonos que explotaban”, contó el informante a El Litoral, que lo consultó acerca del respaldo que el primer mandatario argentino le brindó a la opositora antichavista, María Corina Machado, y a quien no se le reconoció el triunfo el 28 de julio del 2024, Edmundo González Urrutia. “Primero me parece que no hay que adelantarse a los hechos ni apresurarse. La posición nuestra, obviamente, es que apoyamos incondicionalmente cualquier acción que realice Trump. En ese sentido confiamos en que va a haber una transición ordenada. Veremos qué pasa con Delcy Rodríguez. Milei se expresó con varios tuits con esto de la pelea y de confrontar a todos los grupos que consideramos que son y fueron cómplices de la dictadura, refrendó la autoridad con despacho en la Casa Rosada.
El respaldo total de Milei a la estrategia de Trump
La misma fuente expresó: “Todavía no sabemos qué va a pasar, cuál va a ser el plan norteamericano, y no creo que Trump haga público sus planes en el proceso de transición. Veremos. La situación de Venezuela hoy está en control de los EE.UU. Hay que ver qué decisión toman. Lo primero, lo más importante fue liberar a Venezuela, y es lo que se hizo. Todo el resto será posterior a la transición”. El portavoz oficial resaltó los controles migratorios que el jefe de Gabinete posteó luego de la ‘extracción’ de Maduro del territorio, y contó que “el único que estuvo el sábado en Olivos fue el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno. El resto de nuestras comunicaciones fueron todas por teléfono durante la mayoría de la jornada”. De hecho, agregó que, “el contacto con las autoridades norteamericanas lo llevó adelante el Canciller, y es él el quien lo va a continuar”, consignó, a la vez que refirió: “Santiago Caputo también está en permanente contacto. Además, él define porque es parte de todas las estrategias del Gobierno. Seguramente se habló con Peter Lamelas (embajador estadounidense en el país), pero es información interna, se dieron diálogos reservados”, confesó a este diario.
Expectativa por la liberación del gendarme Nahuel Gallo
En el ala norte de la Casa de Gobierno, otro de los altos colaboradores de Karina y Javier Milei manifestó que, “habiendo caído el régimen, o la cabeza del régimen, las probabilidades de que Nahuel Gallo (el gendarme argentino retenido en Caracas hace casi un año) sea liberado son mucho mayores. Patricia (Bullrich) lo va a ir a recibir el día que vuelva y el Presidente seguro que también. Ojalá lo podamos traer”, expuso el dirigente de La Libertad Avanza, que de todos modos agregó: “No me quiero anticipar, ni ilusionar porque ni siquiera sabemos en qué situación está Nahuel. Esperamos que regrese sano y salvo. Recuperar un hombre que estuvo secuestrado y desaparecido ilegalmente sería muy bueno para nuestro país. Deseamos profundamente que esté bien, y lo digo porque estaba en un centro de torturas. Es complicado el tema. Igual estamos mejor porque hoy es un mejor día que el viernes”, aseveró la voz oficial, que reiteró que la información referente a Gallo es reservada, “porque buscamos preservar su integridad”, apuntó, como ya había declarado la ex ministra de Seguridad Bullrich, actual jefa del bloque de LLA en la Cámara alta, pero que sigue monitoreando la cuestión vía Alejandra Monteoliva, la funcionaria que quedó a cargo de la cartera que ella condujo en los primeros 24 meses de esta administración y los cuatro de la gestión de Mauricio Macri.
Funcionarios del Gobierno argentino expresaron expectativa por la posible liberación del gendarme Nahuel Gallo.
Uno de los encargados de la comunicación presidencial le mencionó a este medio que la actuación norteamericana en territorio venezolano, “no fue una invasión sino una liberación, y estamos completamente a favor, incluso nos manifestamos en esa línea antes de que ocurriera la acción. Fue una operación de liberación de Venezuela que fue completamente exitosa y eficiente, quirúrgica, te diría. Ahora -más allá de que siga la vicepresidenta y otros funcionarios- se hace cargo Estados Unidos. Lo dijo Trump, EEUU. toma el control de la situación en una transición y después veremos qué se define. Si hay elecciones, si se reconoce al que ganó el comicio (González Urrutia) u otra cosa. Nosotros confiamos en todo lo que disponga Trump. Veremos qué decisión toma.”, afirmó.
Desde el entorno del principal asesor de los Milei se dijo que, “en Venezuela todo lo que esté vinculado al régimen de Maduro no tiene ninguna posibilidad de resistencia ¿alguien cree que Venezuela tiene algún margen de acción? ¿Qué está en condiciones de hacerle frente a Estados Unidos? Ya cayó el régimen, o sea, ya está. Ahora se debe llevar adelante un proceso que va a tomar un tiempo”. Con respecto a lo que Donald Trump esbozó en referencia al mandatario colombiano Gustavo Petro, otra garganta del ala norte del palacio rosado declaró: “Estamos completamente alineados con la Casa Blanca. Milei también habló de él (Petro), dijo hace tiempo que es un criminal. Nosotros apoyamos incondicionalmente a EEUU. Creo que somos los únicos en toda la región que lo respalda de manera incondicional, y eso es algo bueno porque estamos liberando a un país que estaba gobernado por un dictador, asesino y criminal. A Maduro se lo puede comparar con Videla, incluso, es peor que Videla. Maduro no es un presidente, es un narcotraficante, un asesino y un dictador, y va a ser juzgado por eso. Secuestró, torturó, violó derechos humanos básicos. ¿No vieron los informes de las Naciones Unidas con (Michelle) Bachelet, con toda la gente que mató Maduro?, interrogó el funcionario a algunos de los periodistas acreditados en la sede del PEN”.
“No hay definiciones sobre si Argentina reconocerá al gobierno de Delcy Rodríguez. Apoyamos cualquier acción que haga Trump. En la ONU vamos a votar con EEUU. Alineados a eso. Yo no sé si hubo una traición de Delcy, creo que nunca nos vamos a enterar, la verdad. Pero todo indicaría que sí.”, se animó a comentar una fuente muy cercana a Karina Milei, que anexó que, “ya sabíamos lo que se venía porque, además, Trump lo decía públicamente. Por ahí cuando ocurre el hecho, obviamente uno dice, 'ha bueno la pucha', finalmente pasó, además había barcos en las inmediaciones. Era toda una cuestión de decisión y timing justo también. Porque hasta fíjense que el ejército norteamericano ejecutó el plan en una noche de luna llena, por ejemplo, tuvieron que esperar ese momento porque cortaron la luz de Caracas.”, detalló.
Uno de los hombres cercanos a la Jefatura de Gabinete de Ministros, aseguró que, “ahora el tema del petróleo no es menor porque Venezuela con Maduro perdió el 90 por ciento de la producción. Con la liberación va a producir mucho más para el mercado, pero no en el corto plazo. Va a tardar en volver a ese nivel. A los venezolanos les va a costar décadas recomponerse de esto”. El Litoral aprovechó para interrogar a propósito de la embajada argentina en Caracas. “Cualquier preocupación que podamos tener con respecto a ella es menor a la que podíamos tener antes con Maduro en el poder. ¿Te acordás lo que nos hacían? Nos dejaban sin luz, sin agua. La preocupación ahora puede ser legítima, pero es menor a lo anterior. Entiendo que todavía está a cargo de Brasil, pero vos como argentino con Maduro en el poder no podías pasar cerca de Venezuela, porque te chupaban, te secuestraban. ¡A ese nivel llegamos, y te chupaban por ser argentino, no importa qué pensabas ni nada... adentro!”, espetó el joven respaldándose en un gesto de rechazo con su mano.
La Casa Rosada siguió minuto a minuto la operación de Estados Unidos que derivó en la detención de Nicolás Maduro.
Alineamiento internacional y agenda exterior del Presidente
Por último, las fuentes oficiales informaron que “no cambian en nada las actividades programadas del presidente Milei. El viaje a Davos sigue en pie y supongo que el discurso, alguna referencia sobre esto va a tener (viajaría el 18 de enero)”. Todavía no está la agenda definida con respecto a las visitas que haría a Francia, Italia y el Reino Unido. “Lo de Gran Bretaña será en el primer trimestre de este año. Ya enero va a estar jugado porque Javier va al foro en Suiza, pero en marzo o después seguro. Sí está en vista esto de empezar a vender a Argentina en el mundo, esa es la idea. Hay otro viaje en agenda el 9 de marzo a EEUU, es una feria (Argentina Week) en Nueva York. El viaje a China (de Karina) todavía no está definido, pero sí se está viendo a través de la Cancillería la posibilidad de viajar. Se trata de comerciar, incluso con países que ideológicamente o políticamente están parados en otro lugar. No tiene fecha, pero sí está en los planes. Lo que sí está ya más avanzado es Inglaterra. Será una visita de Estado, eso está bastante avanzado en la intención, piensen que eso, a través del Palacio San Martín requiere un ida y vuelta para que se fije una fecha.”, explicó.
Con respecto al reclamo por las islas del Atlántico sur, el mismo vocero oficialista alegó que, “el Presidente -con respecto a las Malvinas- ya fue claro en la entrevista que concedió a The Telegraph. Ahí habló del tema y ratificó la soberanía sobre el archipiélago. Mal que le pese a algunos falsos nacionalismos que andan por el Senado”, señaló el informante haciendo alusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Mal que le pese a esos falsos nacionalistas que le endilgan a Milei cosas que no son, él habla de una solución por la vía diplomática y de la paz. Han pasado varios gobiernos de orden demagógico y populista diciendo, 'nosotros vamos a recuperar la Malvinas' y no hicieron nada, al contrario. Veremos, yo confío en la solución que propone Javier. No creo que sea algo inmediato. Ahora, creo que Argentina hoy está mucho mejor parada en término de relaciones internacionales, inclusive de poderío armamentístico-militar y de defensa que en otros tiempos.”, concluyó.