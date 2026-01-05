Posición argentina ante el conflicto con el chavismo

El Gobierno nacional se despegó de la interna política en Venezuela y reiteró su apoyo incondicional a las decisiones de Trump

Mientras Nicolás Maduro permanece detenido en EEUU y su segunda, Delcy Rodríguez, juró en el cargo, la administración de Javier Milei prefirió correrse de la discusión endógena en el país caribeño y mantenerse en línea con las decisiones que tome Washington.