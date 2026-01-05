Inicio de una semana clave para la economía argentina
Debutan las bandas cambiarias y el viernes el Estado nacional deberá pagar vencimientos de deuda por U$S 4.200 millones. El Congreso de Estados Unidos cuestionó el swap que su país otorgó a Argentina y criticó la política económica.
El ministro Caputo deberá conseguir más de U$S 4.200 millones para pagar deuda.
Este lunes 5 de enero es el primer día de una semana decisiva para la economíaargentina ya que comenzó a regir el nuevo sistema de bandas cambiarias, que ajustará el precio del dólar mensualmente por el último dato de inflación conocida en este caso noviembre de 2025 del 2,5%, y el próximo viernes 9 se deberá afrontar un pagos por vencimientos de deuda por U$S 4.225 millones.
Todo ello en un contexto donde el apoyo más importante que tiene el gobierno de Milei que es el del Tesoro de los Estados Unidos puso reparos al swap por U$S 20 mil millones que la administración Trump acordó con Argentina, a partir de un informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso que dice que el administración argentina no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda en los plazos establecidos ni la relevancia como socio comercial, al tiempo que anticipa se verá “hasta qué punto el Congreso de EEUU apoyará las medidas de asistencia económica de la administración Trump”.
El pago de los vencimientos de deuda del viernes será el centro de la agenda económica de la semana porque, de acuerdo con relevamientos publicados este fin de semana, el gobierno tiene disponible U$S 1.800 y cerca de cerra un REPO (préstamo internacional con bancos privados) por U$S 2.000 millones, por lo cual le faltarían a cuatro días de efectuar las transferencias a los acreedores unos U$S 500 millones.
En su carrera por conseguir los dólares que necesita para hacer frente a los pagos, el ministro Luis Caputo le pidió al gobernador de Santa Fe que liquidara los U$S 800 millones de dólares que la provincia tiene depositados en Estados Unidos, producto de una colocación de deuda, a lo que Pullaro se negó.
Luis Caputo analiza distintas alternativas para cubrir los vencimientos de deuda de enero.
De acuerdo con lo publicado en los últimos días, los U$S 1.800 millones acumulados por la gestión Milei se consiguieron con la colocación del BONAR 2029N, la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas. El viernes las reservas cerraron en US$43.099 millones.
El nuevo esquema de bandas cambiarias será también el escenario donde el gobierno nacional saldrá a comprar dólares para aumentar las reservas, lo que provocará una monetización de la economía y más presión sobre el tipo de cambio, razón por la cual muchos economistas anticipan que lejos de los deseos del gobierno, la inflación al menos se mantendrá en los porcentajes de noviembre y diciembre, continuando con el proceso de suba que viene sosteniendo desde julio de 2024.
Bajo la lupa
Respecto de los reparos que planteó el Congreso de Estados Unidos a la alianza económica y financiera que se formalizó entre Donald Trump y Javier Milei la segunda mitad del año pasado que se materializaron en un swap de US$20.000 millones y un acuerdo comercial que aún no se firmó y del que se desconocen los detalles, los argumentos enunciados por el Servicio de Investigación del Congreso son que el país no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial y su principal obstáculo es la limitada disponibilidad de divisas porque el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
En este sentido, dice el informe difundido por la agencia Noticias Argentinas, “con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas” y proyectó que “si el Gobierno se queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso”.
La alianza económica y financiera se formalizó entre Donald Trump y Javier Milei. Crédito: Reuters.
En ese escenario, señaló que “el gobierno podría buscar apoyo adicional de EE.UU., el FMI u otros organismos”, remarcando que “las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros”.
Al mismo tiempo, el documento sostuvo que “también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para EE.UU., ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global”.
El informe señala la "larga historia de turbulencia económica" argentina, su alta dependencia del FMI e historial de defaults, destaca la "buena sintonía" personal e ideológica entre Trump y Milei, y la necesidad de una Argentina "fuerte y estable" para contrarrestar la influencia de China.
Los argumentos por los cuales se critica al swap son que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.