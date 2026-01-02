Agroexportadores liquidaron en 2025 U$S 6.250 millones más que en 2024

El sector agroexportador liquidó en diciembre del año pasado U$S 1.015 millones (33% más que en noviembre) y sumó durante todo el año pasado U$S 31.338.763.371, 25% más que en 2024 o U$S 6.250 millones adicionales, de acuerdo con el reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Ambas entidades, que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, indicaron en un comunicado de prensa que diciembre se caracterizó por el “inicio de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de soja y productos industrializados de la soja derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación)”.
Las divisas por las exportaciones de soja habían sido liquidadas en el mes de setiembre, mes en el cual se liquidaron U$S 7.107 millones de dólares, un 187% más que el mismo mes del año 2024, así como una suba del 291% en relación al mes de agosto de 2025.
"La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas”, recordaron en el comunicado.
El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2024, el 45 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.
El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz.
Reapertura de mercados
El último día de 2025, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que durante todo el año se lograron abrir y reabrir 162 mercados internacionales para productos agroindustriales argentinos, en un esfuerzo conjunto de SENASA y la Cancillería.
Entre los casos más destacados, dice la información oficial, se cuentan las aperturas de mercados de: carne bovina con hueso y menudencias, carne aviar y porcina a Filipinas; frutos secos y cálculos biliares a China; limones a Chile; carne y menudencias porcinas a Paraguay, y por primera vez la habilitación de mercados para exportar ovas de trucha arcoíris (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), entre otros.
El brote de influenza aviar en agosto exigió una intensa agenda internacional para rehabilitar 73 mercados para diversos productos del sector.
Entre los principales mercados reabiertos para carne aviar figuran Brasil, Filipinas, Reino Unido, Sudáfrica, Uruguay.
El trabajo para impulsar al sector también incluyó 19 visitas de auditorías sanitarias que permitieron ampliar los mercados y elevar la capacidad de exportación de plantas productivas argentinas en destinos estratégicos como China, Estados Unidos, Indonesia, México, Reino Unido, Brasil y la Unión Europea.
Otro hito importante del 2025 fue la apertura de la Consejería Agroindustrial en Vietnam, país que se ha consolidado como uno de los principales destinos de las exportaciones nacionales.
También se recibieron 22 visitas de delegaciones oficiales extranjeras en busca de potenciar el intercambio comercial y las inversiones en el país.