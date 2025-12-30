La actividad económica del país recuperó un 0,8% interanual en noviembre
El dato del Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) se asienta en una variación mensual en noviembre del 0,2%, la segunda positiva de manera consecutiva. Pero hay "variables clave deprimidas", como el empleo, la recaudación, las ventsa minoristas y la actividad fabril.
El campo sigue siendo actor fundamental en la economía nacional.
Luego de siete meses de variaciones mensuales negativas -de febrero a septiembre- el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) encadenó dos tasas de cambio mensuales positivas. Al filo de la recesión estadística, el más completo indicador de la economía nacional verificó así un cambio en las expectativas para el último trimestre del año.
“Ello viene aparejado a una menor volatilidad en las tasas de interés y en la evolución del tipo de cambio una vez cerrado el proceso electoral”. Los responsables del Centro de Investigación del Ciclo Económico de las bolsas de comercio de Santa Fe y Rosario aclararon que “la mejora no alcanza a la mayoría de las series analizadas.
“Se advierten variables clave que aún se encuentran deprimidas, a pesar de mejoras puntuales, como la industria, el empleo, la recaudación y las ventas minoristas”, evaluaron. Es el reflejo ya agendado en la opinión pública: la macro mejora, la micro aún no lo hace.
La economía salió de la recesión en marzo del 2024.
El informe reconoce el “escenario contractivo” desde febrero pero señala que “en los últimos meses fue mejorando la cantidad de series líderes con desempeño positivo: mientras que en agosto sólo dos de los doce indicadores componentes del ILA-ARG tuvieron variación mensual positiva, este número fue de cuatro en septiembre, cinco en octubre y siete durante la última medición.
“Entre los de mayor aporte positivo en noviembre se destacan los índices bursátiles, el índice de confianza al consumidor y el índice de tipo de cambio real multilateral”.
El ILA-ARG -un recorte del análisis que permite anticipar las tendencias del ciclo económico- infiere “una menor incertidumbre, buenas perspectivas para un sector clave como es el agro, y la consolidación de la política económica”. Son -señalan los analistas- “condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que los sectores más relegados retomen una senda de recuperación”.
Mejoras sectoriales
En noviembre, el ICA-ARG tuvo una variación mensual del 0,2%, la segunda positiva de manera consecutiva, y se ubica en un nivel similar al de diciembre de 2024. La variación interanual fue del 0,8%, pero la serie está 1,5% por debajo del máximo relativo que se sitúa entre febrero y abril de este año.
Para el undécimo mes del año, cinco de los diez indicadores que conforman el ICA-ARG tuvieron variaciones positivas, entre ellos las Labores Agrícolas y el repunte en la actividad industrial o en la Recaudación Nacional. Entre las negativas sobresale el deterioro de las importaciones y la caída persistente en el empleo registrado, en los patentamientos de vehículos y en las ventas minoristas.
La comparación interanual era muy buena en junio; ahora muestra buenas y malas.
Labores Agrícolas registró un incremento mensual de 5,0% en noviembre, gracias a la campaña del trigo. “En cuanto a las siembras, se destaca un importante avance en la implantación de girasol, que tendrá esta campaña la mayor superficie en 25 años”.
La producción industrial presenta un repunte del 0,4%, “luego de encadenar ocho meses consecutivos de caídas”. La comparación con igual mes de 2024 muestra una contracción del 4,1%, “lo que pone de manifiesto las dificultades del sector a lo largo de este año”.
Retrocesos relativos
“La actividad de la construcción volvió a caer en noviembre, un 0,2% mensual, aunque la tasa de cambio interanual continúa positiva, exhibiendo un incremento del 3,9% en los últimos doce meses. De esta manera, se establece un escenario de estancamiento en el sector durante este año, aunque en niveles superiores a los de 2024.
“Como señales positivas, se advierte un leve incremento en el empleo del sector (aunque desde niveles históricamente bajos) y una evolución positiva de las autorizaciones de obra en los principales centros urbanos del país”.
Las ventas minoristas encadenaron su octava caída mensual consecutiva, con una merma estimada para noviembre del 0,9%. “Este deterioro ininterrumpido deja al nivel de la serie apenas un 0,9% por encima del mínimo de 2024, mientras que la tasa de cambio interanual fue del -4,8%”.
El semáforo de actividad intermensual tiende al verde.
Los patentamientos de vehículos “registraron en noviembre un volumen un 2,3% menor al de octubre, y acumulan un 14,4% de caída en los últimos siete meses. Sin embargo, la comparación interanual indica un incremento del 13,5% por la buena performance del indicador en los primeros meses de 2025”.
Bajaron las importaciones
En medio del debate sobre los efectos de la apertura, el ICA-ARG reflejó una baja mensual en las importaciones totales de bienes, del 1,4%, luego de cuatro meses de incremento. Respecto a noviembre de 2024, el indicador tuvo un incremento del 6,8%.
“Las exportaciones muestran un desempeño creciente durante 2025, con un incremento de alrededor de un 20,0% en los últimos seis meses y acercándose a los valores de 2022, cuando los precios internacionales de los principales productos de exportación argentinos eran aproximadamente un 40% superiores”.
Recaudación con claroscuros
“La recaudación total del gobierno nacional tuvo en el último mes, su segunda variación mensual positiva del orden del 0,7%. La tasa de cambio interanual, sin embargo, fue del -6,6%, dando cuenta de la notoria caída entre febrero y septiembre.
“En efecto -señala el Cicec- el nivel actual de la serie es comparable con el mínimo de 2024 y el periodo de restricciones por la pandemia COVID-19. La recuperación de los últimos dos meses tuvo como base incrementos en la recaudación por impuestos internos (DGI en su conjunto y particularmente del IVA), compensando la caída persistente en la recaudación por impuestos al comercio exterior (DGA)”.
Un mundo laboral afectado
“En el número de asalariados privados registrados se estima una leve merma para el undécimo mes del año, del 0,04%, que constituiría la sexta caída consecutiva, aunque aminorando en los últimos meses. La variación interanual también se estima con signo negativo, del -0,7%, lo que equivale a una caída de alrededor de cuarenta mil puestos de trabajo registrados del sector privado”.
La remuneración bruta total de los empleados privados registrados evidencia una variación estimada en noviembre del 0,4%, que constituye la tercera variación positiva de los últimos cuatro meses.
“A pesar de que la recuperación de dicho periodo no es significativa, es importante que esta serie, indicativa de la masa salarial de los empleados registrados del sector privado no exhiba una senda decreciente en un contexto de leve incremento de las tasas de inflación, por un lado, y de caída en el empleo registrado, por otro. La comparación interanual muestra una suba del 2,4%”.