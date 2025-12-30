Leve Repunte industrial del 0,4% en el mes

La actividad económica del país recuperó un 0,8% interanual en noviembre

El dato del Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) se asienta en una variación mensual en noviembre del 0,2%, la segunda positiva de manera consecutiva. Pero hay "variables clave deprimidas", como el empleo, la recaudación, las ventsa minoristas y la actividad fabril.