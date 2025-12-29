Facilitan la importación de mercaderías para uso personal

El Gobierno nacional emitió una resolución para facilitar la importación por parte de personas de mercaderías para uso o consumo propio, sin finalidad comercial o industrial.
El Gobierno nacional publicó la medida este lunes. Solo se deberá completar un formulario digital. Favorece a quienes saldrán al exterior este verano.
El Gobierno nacional emitió una resolución para facilitar la importación por parte de personas de mercaderías para uso o consumo propio, sin finalidad comercial o industrial.
A partir de ahora, el ingreso se autorizará mediante un procedimiento simplificado para el registro de sus bienes.
Esta medida permite el ingreso de productos nuevos o usados siempre que su cantidad, calidad, variedad o valor no indiquen una intención de venta o uso industrial.
El proceso se realiza mediante registros electrónicos en el sistema informático aduanero o a través de formularios digitales interactivos.
Los productos importados bajo esta modalidad están sujetos al pago de derechos y gravámenes del régimen general de importación.
La determinación del valor en aduana se realiza durante la verificación de los efectos ingresados y la operación queda sujeta a las prohibiciones de carácter económico y no económico vigentes.
La actualización del procedimiento incluye la digitalización del formulario "Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial" (OM-2153-A), el cual se encuentra disponible en el sitio web del organismo de recaudación.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó estos cambios a través de la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La implementación de este sistema busca que el registro de las declaraciones se realice mediante la utilización de códigos específicos en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático MALVINA.
En caso de que existan dificultades operativas para el registro electrónico, los usuarios podrán utilizar el formulario digital interactivo disponible en el micrositio de "Viajeros".
Esta actualización del trámite funciona como la digitalización de un archivo que antes era de papel: las reglas sobre qué puede guardarse no cambian, pero el método para registrar la entrada de los objetos se vuelve centralizado y electrónico para agilizar el acceso.