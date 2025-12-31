Informe del Rosgan

Balance 2025: un muy buen año para el sector, con el productor ganadero como principal ganador

En la recta final de 2025, el sector de ganados y carnes muestra uno de los balances más favorables de las últimas dos décadas. Con precios históricos, márgenes positivos en casi todos los eslabones y un contexto macroeconómico más estable, el productor ganadero emerge como el principal beneficiado de un año que podría marcar el inicio de un cambio de ciclo.