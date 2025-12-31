Informe SEA

Las lluvias sostienen una campaña gruesa con muy buenas perspectivas en el centro norte santafesino

Según el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la campaña gruesa presenta un estado general entre muy bueno y excelente, impulsado por la regularidad de las lluvias registradas durante las últimas ocho semanas en el centro norte provincial.