Soja, maíz y trigo: más oferta, clima favorable y presión sobre los precios
El mercado internacional de granos atraviesa una etapa de transición. El impulso inicial generado por las compras chinas de soja estadounidense pierde fuerza, mientras Sudamérica vuelve a ocupar el centro de la escena con una campaña que se perfila muy voluminosa. En este contexto, la evolución climática, la demanda global y la abundancia de oferta comienzan a presionar las cotizaciones.
El escenario global del mercado de granos muestra señales de reacomodamiento. El optimismo que semanas atrás despertaban las compras chinas de soja estadounidense comenzó a diluirse, dando paso a una lectura más cautelosa por parte de los operadores.
Al mismo tiempo, el foco vuelve a situarse en Sudamérica, donde las condiciones climáticas favorables refuerzan la expectativa de una campaña con elevados volúmenes productivos.
Según explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, si bien China continúa comprando, el mercado empieza a dudar de que se alcancen las 12 millones de toneladas comprometidas.
“Muchos de esos embarques se concentran en un período en el que Brasil ya contará con soja nueva disponible, lo que presiona a la baja los precios del poroto sudamericano, incluida la soja argentina”, señaló.
Soja: mayor oferta y señales de presión en los precios
Este cambio de percepción también se refleja en el accionar de los fondos especulativos, que comenzaron a desarmar posiciones compradas en soja ante la expectativa de una mayor oferta global. Las estimaciones privadas vuelven a ubicar la producción sudamericana cerca de los 180 millones de toneladas, apuntaladas por una normalización del clima tras algunas demoras iniciales en la siembra.
En el plano local, las lluvias registradas en el norte del país impulsaron con fuerza el avance de la siembra, mientras que en el centro y sur los pronósticos algo más secos ponen el foco en un enero determinante para la definición de rindes. Aun así, el estado general de los cultivos es muy favorable.
“Hoy los cultivos en Argentina se ven muy bien. Más allá de algunas dudas climáticas hacia el sur, el nivel de humedad es mayoritariamente óptimo y sostiene expectativas de rindes elevados”, afirmó Romano.
El 96% de los lotes presenta condición hídrica óptima, especialmente tras las precipitaciones recientes en el norte del país.
Maíz: demanda firme y una campaña local de gran peso
A diferencia de la soja, el maíz muestra una dinámica más firme en el mercado internacional. Las compras sobre Estados Unidos continúan a muy buen ritmo y, pese a una producción elevada, los precios logran sostenerse gracias a una demanda activa.
En Argentina, la siembra cubre el 77,7% del área, con un avance semanal significativo. Aunque el ritmo es levemente inferior al del año pasado, se ubica claramente por encima del promedio histórico. El 87% del maíz temprano se encuentra en condición excelente o buena y ya transita su período crítico.
“Con una superficie importante de maíz temprano y lluvias que siguen acompañando, podríamos ver una cosecha cercana a las 30 millones de toneladas en esta primera etapa, lo que limita subas externas. Por eso, valores por encima de los 180 dólares resultan muy atractivos para la campaña nueva”, destacó Romano.
Trigo: abundancia, precios interesantes y el desafío de la calidad
En trigo, el peso de la oferta vuelve a dominar el escenario. Rusia definió una cuota de exportación de 20 millones de toneladas, el doble que el año pasado, lo que modera expectativas de una menor disponibilidad global.
En Argentina, la cosecha avanza al 84,3%, con rindes promedio de 42,9 qq/ha, por encima de los promedios históricos. La recolección ya concluyó en el centro y norte del país y se concentra ahora en el sur, con un importante flujo hacia los puertos del sur bonaerense.
En Argentina, la cosecha avanza al 84,3%, con rindes promedio de 42,9 qq/ha.
“Los precios locales en torno a los 180/185 dólares por tonelada empiezan a generar interés vendedor. Con una cosecha tan grande y abundante oferta mundial, son valores interesantes”, sostuvo Romano.
No obstante, el especialista advirtió que la baja calidad, especialmente en niveles de proteína, implica descuentos de entre 5% y 8%. Aun así, los altos rindes obtenidos logran compensar estas penalidades y sostener la ecuación económica del cultivo.