Campaña 2025/26

Soja, maíz y trigo: más oferta, clima favorable y presión sobre los precios

El mercado internacional de granos atraviesa una etapa de transición. El impulso inicial generado por las compras chinas de soja estadounidense pierde fuerza, mientras Sudamérica vuelve a ocupar el centro de la escena con una campaña que se perfila muy voluminosa. En este contexto, la evolución climática, la demanda global y la abundancia de oferta comienzan a presionar las cotizaciones.