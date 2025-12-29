Comunicado de la Sociedad Rural de Santa Fe

Productores rurales rechazan la obligatoriedad de la caravana electrónica y proponen alternativas

Sociedades rurales de distintas regiones del país presentaron una nota a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en la que expresan su preocupación por la implementación del sistema de identificación electrónica en el ganado. Reclaman que la medida sea voluntaria y advierten sobre el impacto económico para los criadores.