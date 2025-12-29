Agricultura

Soja de segunda: claves de manejo, densidad y genética para potenciar el rinde tras el trigo

Ante la buena recarga hídrica de los perfiles, los especialistas recomiendan no demorar la siembra, estrechar surcos y aumentar la densidad de plantas. La estrategia se apoya en tecnologías de protección de cultivo y una correcta elección varietal según la zona para capturar el potencial ambiental.