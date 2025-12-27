La siembra alcanza el 87% de lo proyectado

Exceso de lluvias retrasa la soja de segunda en Entre Ríos y complica el cierre de la campaña

La provincia proyecta 1,15 millones de hectáreas de soja para el ciclo 2025/26. Mientras la soja de primera ya fue sembrada en su totalidad, las lluvias excesivas retrasan la soja de segunda.