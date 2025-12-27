Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Alivio térmico inicial y luego calor intenso: el pronóstico agroclimático para la primera semana de enero

La primera semana de enero de 2026 estará marcada por un fuerte contraste climático: comenzará con temperaturas bajo lo normal, seguirá con un marcado ascenso térmico y finalizará con tormentas de variada intensidad.