Aumentó el consumo de carne vacuna y el peso promedio de faena, según CICCRA

De acuerdo con el Informe Económico Nº 298, correspondiente a noviembre de 2025, la industria frigorífica vacuna registró una leve caída en la faena total, pero una mejora en el peso promedio de los animales y en el consumo interno.
El informe económico mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) mostró que el consumo per cápita alcanzó los 48,3 kilos anuales, con una suba interanual del 3,4%.
De acuerdo con el Informe Económico Nº 298, correspondiente a noviembre de 2025, la industria frigorífica vacuna registró una leve caída en la faena total, pero una mejora en el peso promedio de los animales y en el consumo interno.
Entre enero y noviembre se faenaron 12,44 millones de cabezas de hacienda vacuna, un 1,9% menos que en igual período de 2024. Sin embargo, el peso promedio en gancho subió 1,4%, ubicándose en 232 kilos, lo que compensó parcialmente la menor cantidad de animales procesados.
En consecuencia, la producción total de carne vacuna fue de 2,88 millones de toneladas res con hueso, apenas 0,5% inferior a la del año pasado.
El dato más alentador del informe fue la recuperación del consumo interno. En los primeros once meses del año, el consumo aparente de carne vacuna creció 3,4% interanual, alcanzando 2,1 millones de toneladas res con hueso. En términos per cápita, el consumo llegó a 48,3 kilos anuales, un aumento del 2,3% respecto al promedio de 2024.
En el informe, Schiariti señaló que la mejora del peso de faena podría convertirse en una herramienta clave para aumentar la producción.
“Sería más rápido y más económico aumentar fuertemente el peso de faena actual desde los 232 kilos res hasta los 282 kilos por res. Es decir, con la misma faena, producir 20% más de carne —unas 600 mil toneladas adicionales—. Para llegar a esta producción demoraríamos entre dos y tres años”, indicó.
Además, advirtió que para lograr ese salto productivo será necesario acompañar al sector con políticas crediticias.
“Para que esto se produzca en tan poco tiempo, es necesario que la banca oficial genere una línea de crédito a valor producto y a tasa de interés de no más de 4% a 6% anual”, sostuvo el presidente de CICCRA.
El informe también precisó que la faena de hembras representó el 47,4% del total, un nivel que continúa por encima del umbral compatible con el sostenimiento del rodeo.
Schiariti explicó que, desde la apertura del mercado chino, los productores tienden a vender las vacas secas y retener vaquillonas, lo que permitió un rejuvenecimiento del rodeo, aunque aún resta recuperar parte de las 12,5 millones de cabezas perdidas entre 2007 y 2009.
En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de carne vacuna cayeron cerca de 10% interanual en los primeros once meses del año, totalizando 779,6 mil toneladas res con hueso, afectadas principalmente por la menor demanda de China durante el primer semestre.
En el mercado interno, los precios del ganado en pie continuaron en alza. En noviembre, el valor promedio alcanzó los $3.334 por kilo vivo, lo que representa una suba del 12,8% mensual y un 78% más que un año atrás, impulsado por la menor oferta de hacienda y la mayor demanda de novillos.
Según el informe, el precio relativo del animal en pie respecto al nivel general de precios alcanzó su mayor valor de los últimos quince años, reflejando la escasez de oferta tras varios años de liquidación de stock.