Angus hará historia en Palermo con la jura alternada en todas sus categorías
Por primera vez, la Exposición Rural de Palermo tendrá un único Gran Campeón que representará a toda la raza. La Asociación Argentina de Angus refuerza así un mensaje de unidad: una sola raza, todos los pelajes.
La jura de clasificación de la raza Angus en la Exposición Rural de Palermo 2026 marcará un hecho sin precedentes. Por primera vez en su historia, todas las categorías serán evaluadas de manera completamente alternada por color, desde los terneros hasta el último animal en pista.
Con un único Gran Campeón como máxima consagración, este nuevo formato refleja un concepto central que la Asociación Argentina de Angus busca consolidar: una sola raza que contiene a los dos pelajes y una sola Asociación que representa a todos los criadores.
Jurado confirmado
El jurado designado para esta histórica edición será Néstor Chiaravalli, elegido por los criadores el pasado 9 de diciembre. Será su segunda participación como jurado en Palermo, ahora bajo un esquema que refuerza la identidad y el espíritu integrador de Angus.
El nuevo formato extiende a toda la jura un criterio que ya se venía aplicando en las últimas tres ediciones en la clasificación de terneros, consolidando así un sistema más transparente, uniforme y representativo.
La Sociedad Rural Argentina vivirá un 2026 histórico con la raza Angus.
De esta manera, todas las categorías —Ternero Menor, Ternero Intermedio, Ternero Mayor, Junior, Dos Años Menor, Dos Años Mayor, Senior, Ternera Menor, Ternera Intermedia, Ternera Mayor, Vaquillona Menor, Vaquillona Intermedia, Vaquillona Mayor, Vaca Joven, Vaca y Vaca con cría— serán juradas alternando animales negros y colorados.
Histórico
En cada caso se elegirán el Mejor, Segundo Mejor y Tercer Mejor, para luego avanzar hacia los campeonatos correspondientes. Finalmente, los campeones de cada grupo competirán por el Gran Campeón Macho y la Gran Campeona Hembra de Palermo, de los cuales también se distinguirán el Reservado y el Tercer Mejor.
Asimismo, en las categorías de terneros y terneras se entregarán distinciones particulares, eligiendo los tres mejores ejemplares de cada color.
Con esta decisión, la Asociación Argentina de Angus sella un mensaje de unidad y equidad, fortaleciendo la identidad de una raza que hoy se consolida como protagonista indiscutida del mejoramiento genético y de la ganadería argentina.