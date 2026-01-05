Energía y geopolítica

La caída de Maduro reconfigura el mercado petrolero y abre interrogantes para la economía argentina

La destitución de Nicolás Maduro en Venezuela introduce un nuevo escenario energético global. Con el país que posee las mayores reservas de crudo del mundo en proceso de reordenamiento, especialistas analizan un posible aumento de la oferta, la presión sobre los precios internacionales y las consecuencias directas para la Argentina.