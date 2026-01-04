Soberanía y recursos naturales

EE. UU. va por el petróleo… ¿de Venezuela?

Venezuela no perdió el control de su petróleo el sábado pasado con la ¿captura? de Nicolás Maduro. La soberanía sobre los recursos naturales dejó de ser, hace tiempo, patrimonio del pueblo, si es que alguna vez la riqueza generada por su subsuelo “derramó” sobre la totalidad de los habitantes, aunque fuera de manera simbólica.