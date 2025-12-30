Mercados

2026 el efecto electoral externo y Argentina sin tensión en las urnas

Tanto el análisis fundamental como el técnico son tan importantes como deliberadamente ausentes en estas columnas. No es pretensión del autor incursionar, siquiera, en el peligroso oficio de la recomendación. Los factores aquí analizados responden a una lectura política de los centros de poder que influyen sobre el mercado, más que a una simple descripción de su comportamiento.