Cuando la guerra conviene

¿Y si el “mercado” crea los conflictos y no solamente los refleja?

La narrativa oficial dice que los mercados “reaccionan” a la guerra. Que suben o bajan según el nivel de tensión internacional. Pero la evidencia de los últimos años permite formular una hipótesis más inquietante: los mercados no reflejan los conflictos, los necesitan. Y, en muchos casos, los empujan.