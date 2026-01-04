Se intensifica la presión en Venezuela

Trump advierte a Delcy Rodríguez que “pagará un precio muy alto” si no coopera con Estados Unidos

En medio de la crisis política tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de EE. UU. lanzó una fuerte advertencia a la presidenta interina venezolana, condicionando su futuro político a la alineación con sus exigencias.