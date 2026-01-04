Trump advierte a Delcy Rodríguez que “pagará un precio muy alto” si no coopera con Estados Unidos
En medio de la crisis política tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de EE. UU. lanzó una fuerte advertencia a la presidenta interina venezolana, condicionando su futuro político a la alineación con sus exigencias.
El presidente de EE. UU. lanzó una fuerte advertencia a la presidenta interina venezolana. Crédito: Reuters.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Delcy Rodríguez, vicepresidenta y figura central del gobierno venezolano, al asegurar que “pagará un precio muy alto” si no actúa de acuerdo con lo que considera “lo correcto”.
El mensaje se produce en un contexto de máxima tensión bilateral, marcado por un hecho de enorme impacto político: la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.
Las declaraciones de Trump profundizan la presión sobre el gobierno venezolano y elevan el tono del conflicto, luego de una operación que sacudió el escenario internacional y modificó el equilibrio de poder en Caracas.
Donald Trump lanzó una dura advertencia contra Delcy Rodríguez. Crédito: Reuters.
El mensaje de Trump
Trump sostuvo que la dirigencia venezolana enfrenta una oportunidad para cambiar el rumbo del país, pero dejó en claro que, de no hacerlo, las consecuencias serán severas. En ese marco, apuntó directamente contra Delcy Rodríguez, a quien señaló como una de las principales responsables del rumbo actual de Venezuela y como pieza clave en la continuidad del poder de Maduro.
Según el mandatario estadounidense, las decisiones que tome la vicepresidenta en este momento serán determinantes no solo para su futuro político, sino también para la situación general del país. La advertencia fue leída como un anticipo de nuevas sanciones o medidas de presión, tanto personales como institucionales.
Estados Unidos acusa al régimen venezolano de violaciones a los derechos humanos, corrupción y falta de garantías democráticas, argumentos que utiliza para justificar su política de sanciones y aislamiento. Desde Caracas, en cambio, se denuncia una injerencia directa en los asuntos internos del país.
Delcy Rodríguez, por su parte, ha sostenido en reiteradas oportunidades un discurso de confrontación con Washington, defendiendo la soberanía venezolana y acusando a Estados Unidos de impulsar una política de asfixia económica. Hasta el momento, el gobierno venezolano no emitió una respuesta directa a las nuevas declaraciones de Trump.
Crisis interna en Venezuela. Crédito: Reuters.
Crisis interna en Venezuela
La captura del presidente profundizó la crisis política y social que atraviesa Venezuela desde hace años. A la emergencia económica, la inflación y la migración masiva, se suma ahora un vacío de poder que genera tensiones internas y disputas dentro del oficialismo.
Delcy Rodríguez aparece como una de las figuras con mayor peso para sostener la continuidad del aparato estatal, pero también como el principal blanco de la presión internacional. Desde Estados Unidos sostienen que el momento abre una oportunidad para una reconfiguración institucional, mientras que desde Caracas se denuncia una intervención directa en los asuntos internos del país.