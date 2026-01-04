Tensión geopolítica

Cristina Kirchner condenó el operativo de EE. UU. en Venezuela y habló de un “secuestro ilegal”

La ex presidenta cuestionó con dureza el accionar de la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Alertó sobre la violación del Derecho Internacional, el peligroso antecedente geopolítico y aseguró que el verdadero objetivo es el control de la mayor reserva mundial de petróleo convencional.