Decisión clave

La ONU debatirá de urgencia la intervención de EE.UU. en Venezuela tras la captura de Maduro

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes 5 de enero en Nueva York para debatir la legalidad de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. La cita fue solicitada por Colombia con apoyo de China y Rusia, en un clima de máxima tensión diplomática.