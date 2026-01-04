Venezuela: España y cinco países de América Latina rechazaron la acción militar de EE.UU.
España y cinco países de América Latina expresaron su profunda preocupación por el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela. A través de un comunicado conjunto, rechazaron la detención de Nicolás Maduro, advirtieron sobre la violación del derecho internacional y llamaron a una salida pacífica y sin injerencias externas.
La crisis política y diplomática desatada tras la detención de Nicolás Maduro sumó este fin de semana una fuerte reacción internacional. España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay difundieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a las acciones militares ejecutadas de manera unilateral por Estados Unidos en territorio venezolano.
El documento fue encabezado por el gobierno español que preside Pedro Sánchez y acompañado por cinco países latinoamericanos que, hasta ahora, habían sostenido posiciones moderadas frente al régimen bolivariano. El texto marca un punto de inflexión al cuestionar de manera explícita el operativo que derivó en la captura del mandatario venezolano.
Según señalaron, la detención de Maduro contraviene principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Los gobiernos firmantes advirtieron que este tipo de acciones constituyen “un precedente sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, al tiempo que ponen en riesgo a la población civil. La preocupación se centra no solo en el impacto inmediato del operativo, sino también en las consecuencias geopolíticas a mediano y largo plazo.
En ese marco, el comunicado remarca que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas. La declaración apunta a desalentar cualquier intento de resolución por la vía militar.
Defensa del diálogo y la soberanía
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento conjunto es la reafirmación de que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana. Los seis países coincidieron en que las presiones externas profundizan la inestabilidad.
Asimismo, reiteraron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, una definición histórica que se apoya en el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
En ese sentido, hicieron un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del continente. También exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros a utilizar los mecanismos multilaterales disponibles para contribuir a la desescalada de las tensiones.
El comunicado incluye además una advertencia específica sobre la posibilidad de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos venezolanos. Los firmantes consideraron que ese escenario resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región.
Un contexto de máxima tensión internacional
El pronunciamiento se conoce en un contexto de alta tensión diplomática tras el operativo estadounidense que derivó en el traslado de Nicolás Maduro a una prisión federal en Nueva York. Washington justificó la acción en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de restablecer la democracia en Venezuela.
Sin embargo, distintos actores internacionales cuestionaron la legalidad de la intervención y alertaron sobre el precedente que podría sentar en materia de soberanía y relaciones internacionales. La reacción conjunta de España y cinco países latinoamericanos se inscribe en ese marco de creciente preocupación.
Para los gobiernos firmantes, el respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas constituye un límite que no puede ser vulnerado, aun en escenarios de crisis política profunda como el que atraviesa Venezuela desde hace años.
El documento no implica un respaldo explícito al gobierno de Maduro, pero sí marca una línea clara frente a la intervención militar extranjera. De este modo, el comunicado busca diferenciar la crítica al régimen venezolano de la defensa de la legalidad internacional y la soberanía estatal.
Un llamado a la desescalada
La declaración concluye con un llamado a preservar la paz regional y a evitar una escalada que pueda derivar en nuevos conflictos. Para España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, la única salida viable pasa por el diálogo político y el acompañamiento multilateral.
Maduro fue filmado esposado y rodeado de agentes tras su arribo a Nueva York.
La postura conjunta refuerza la idea de que América Latina debe evitar convertirse nuevamente en escenario de disputas geopolíticas entre potencias, y reafirma el compromiso con soluciones pacíficas, negociadas y respetuosas del derecho internacional.
Mientras tanto, la situación en Venezuela continúa siendo seguida de cerca por la comunidad internacional, en un escenario marcado por la incertidumbre institucional, la tensión diplomática y el impacto social de una crisis que trasciende las fronteras del país caribeño.