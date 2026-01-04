Crisis regional

Venezuela: España y cinco países de América Latina rechazaron la acción militar de EE.UU.

España y cinco países de América Latina expresaron su profunda preocupación por el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela. A través de un comunicado conjunto, rechazaron la detención de Nicolás Maduro, advirtieron sobre la violación del derecho internacional y llamaron a una salida pacífica y sin injerencias externas.