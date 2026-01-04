Escenario internacional

Tras la salida de Maduro, Estados Unidos condiciona su relación con el nuevo liderazgo venezolano

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que Washington está dispuesto a trabajar con el nuevo mando en Caracas tras la detención de Nicolás Maduro, pero advirtió que la relación dependerá de las medidas que adopte la conducción provisoria encabezada por Delcy Rodríguez.