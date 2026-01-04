Inteligencia global

La trama detrás de la captura de Maduro: infiltración, “patrón de vida” y tecnología

La captura de Nicolás Maduro, ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas y culminada con su traslado a Nueva York, fue precedida por una operación de inteligencia de la CIA basada en vigilancia tecnológica y apoyo humano dentro del chavismo, según reportes de medios estadounidenses y agencias. El caso abre preguntas sobre legalidad y cooperación interna.