Consejo de Seguridad

Argentina pidió en la ONU por la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el embajador Francisco Tropepi reclamó que las autoridades venezolanas encargadas de la transición liberen al ciudadano argentino, arrestado en 2024. También valoró la detención de Maduro y reafirmó el compromiso del gobierno de Milei.