Argentina pidió en la ONU por la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela
Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el embajador Francisco Tropepi reclamó que las autoridades venezolanas encargadas de la transición liberen al ciudadano argentino, arrestado en 2024. También valoró la detención de Maduro y reafirmó el compromiso del gobierno de Milei.
Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela en 2024 y su familia reclama por su liberación.
Durante la reunión de este lunes del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador argentino Francisco Tropepi reclamó por la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de un año. El pedido fue dirigido a las autoridades de transición que actualmente controlan el país.
“La República Argentina solicita que se contribuya a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó Tropepi en su intervención ante la ONU. El gendarme permanece detenido desde 2024 en condiciones poco claras, según había denunciado su familia.
El cabo primero Nahuel Agustín Gallo ya lleva un año detenido en Venezuela
Reconocimiento a EE.UU. y condena al régimen
Además del pedido por Gallo, el embajador argentino valoró la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro. “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos”, afirmó.
Tropepi recordó que, en 2025, Argentina había declarado al Cartel de los Soles como organización terrorista, al igual que al grupo criminal Tren de Aragua. Ambos grupos fueron vinculados internacionalmente con operaciones ilegales coordinadas desde Venezuela.
Nahuel Gallo, el gendarme retenido en Venezuela.
Milei y la posición argentina
“La Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación”, aseguró el diplomático. También remarcó que, desde la asunción de Javier Milei, el país denunció sin ambigüedades las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y se alineó con los esfuerzos internacionales para restaurar la democracia.
Desde Cancillería aún no hubo precisiones sobre el estado actual de Gallo, pero fuentes oficiales señalaron que el pedido formal será reiterado a través de los canales bilaterales.