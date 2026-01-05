#HOY:

Nuevo rumbo en Caracas

Tras la caída de Maduro, Venezuela propone una agenda de cooperación con Estados Unidos

Delcy Rodríguez invitó a Washington a construir una nueva relación basada en el respeto y el desarrollo mutuo, en un intento por estabilizar el país tras la captura del exmandatario.

Delcy Rodríguez invitó a Washington a construir una nueva relación. Crédito: Reuters.Delcy Rodríguez invitó a Washington a construir una nueva relación. Crédito: Reuters.
En medio de una crisis institucional sin precedentes y a horas de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tendió un inesperado puente diplomático hacia Estados Unidos. A través de un comunicado oficial, la funcionaria invitó al gobierno de Donald Trump a trabajar en conjunto en una agenda de cooperación para la paz y el desarrollo regional.

El gesto marca un viraje en la postura del oficialismo venezolano, que hasta hace pocos días denunciaba una supuesta “intervención imperialista” por parte de Washington. Ahora, con Maduro detenido en Nueva York y su gobierno desarticulado, la cúpula que quedó en Caracas busca reconstruir vínculos internacionales y evitar un vacío de poder interno.

Una invitación en tono diplomático

“Venezuela reafirma su vocación de paz y convivencia pacífica, y está dispuesta a construir relaciones de respeto mutuo con todos los países del mundo”, expresó Rodríguez en su mensaje, difundido el domingo por la noche.

La presidenta interina convocó a EE. UU. y a los países de la región a diseñar un nuevo esquema de cooperación basado en principios de igualdad soberana y no injerencia, y aseguró que su administración busca garantizar estabilidad y gobernabilidad en el país.

U.S. President Donald Trump listens to a reporter’s question aboard Air Force One en route from Florida to Joint Base Andrews, Maryland, U.S., January 4, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstLa postura de Trump. Crédito: Reuters.

La postura de Trump

La respuesta desde Washington no tardó en llegar. En una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump ratificó que Estados Unidos está “a cargo de Venezuela” y que ya inició contactos con emisarios del nuevo gobierno.

Trump fue directo: reclamó acceso total a los recursos estratégicos del país, en especial el petróleo, para avanzar en planes de reconstrucción institucional y económica. “Estamos comprometidos con una transición ordenada. Venezuela tiene un enorme potencial, pero primero debemos asegurar la estabilidad”, declaró.

Maduro será juzgado en Nueva York

El sábado por la noche, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde enfrentarán cargos por violaciones a los derechos humanos, narcotráfico y corrupción.

El gobierno interino anunció la formación de una comisión especial para solicitar garantías judiciales para los detenidos, aunque evitó por ahora reclamar su liberación. “Respetamos el curso de la justicia internacional”, señaló Rodríguez.

A person uses a phone to film as people react on the streets of San Juan, after the U.S. launched an attack on Venezuela, capturing its president, Nicolas Maduro, and his wife, Cilia Flores, Puerto Rico, January 4, 2026. REUTERS/Eva Marie UzcateguiVenezuela propone una agenda de cooperación con Estados Unidos. Crédito: Reuters.

Un cambio de tono en Caracas

Hasta hace pocos días, Delcy Rodríguez sostenía que Maduro seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela. La celeridad con la que asumió el poder tras su detención y su giro en el discurso diplomático marcan un intento por legitimarse ante la comunidad internacional y abrir canales de negociación con Washington.

Aunque aún hay incertidumbre sobre el rumbo político inmediato del país, el nuevo tono de Caracas sugiere que Venezuela podría estar transitando el inicio de una nueva etapa luego de más de dos décadas de chavismo.

