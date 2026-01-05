Tensión global

Cruce en la ONU por la captura de Maduro: EE.UU. se defiende y Colombia denuncia violación

Este lunes, el Consejo de Seguridad fue escenario de un duro cruce diplomático. Washington negó una ocupación militar en Venezuela, mientras Colombia alertó sobre una violación a la Carta de la ONU. Guterres expresó preocupación y pidió respeto al derecho internacional.