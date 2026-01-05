#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Tensión global

Cruce en la ONU por la captura de Maduro: EE.UU. se defiende y Colombia denuncia violación

Este lunes, el Consejo de Seguridad fue escenario de un duro cruce diplomático. Washington negó una ocupación militar en Venezuela, mientras Colombia alertó sobre una violación a la Carta de la ONU. Guterres expresó preocupación y pidió respeto al derecho internacional.

El Consejo de Seguridad debatió la legalidad de la operación estadounidense en Venezuela. Foto: ReutersEl Consejo de Seguridad debatió la legalidad de la operación estadounidense en Venezuela. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

La detención de Nicolás Maduro en Caracas derivó este lunes en un áspero debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mientras Estados Unidos rechazó las acusaciones de invasión, Colombia denunció la “violación del derecho internacional” y pidió explicaciones urgentes.

Según reportes diplomáticos, el embajador estadounidense Mike Waltz aseguró que “no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo” y afirmó que la administración de emergencia “no implica ocupación ni anexión territorial”.

La postura de Colombia y el llamado de la ONU

La embajadora de Colombia, Leonor Zalabata, planteó que el accionar militar de EE.UU. “transgrede la Carta de las Naciones Unidas” y solicitó una sesión especial de seguimiento ante la “posible vulneración de la integridad territorial venezolana”.

En nombre del secretario general António Guterres, la subsecretaria Rosemary DiCarlo comunicó la “profunda preocupación” del organismo y exigió el cumplimiento de las normas del derecho internacional. “Toda acción debe enmarcarse en el respeto a la soberanía y a la solución pacífica de controversias”, señaló.

Qué dice la Carta de la ONU sobre el uso de la fuerza

El artículo 2(4) del tratado fundacional prohíbe a los Estados miembros recurrir a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país. Solo se permite la legítima defensa (artículo 51) o acciones aprobadas expresamente por el propio Consejo de Seguridad.

Impacto de la operación en Venezuela

La ONU confirmó que la operación militar estadounidense tuvo impacto en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Aunque no se difundieron cifras oficiales, hay reportes de víctimas civiles y cortes masivos de servicios básicos.

Desde el organismo internacional instaron a un “diálogo inclusivo” entre los actores venezolanos y advirtieron que cualquier solución debe “respetar el Estado de derecho”.

Seguinos en
#TEMAS:
Estados Unidos
Venezuela
Nicolás Maduro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro