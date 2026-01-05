Cruce en la ONU por la captura de Maduro: EE.UU. se defiende y Colombia denuncia violación

La detención de Nicolás Maduro en Caracas derivó este lunes en un áspero debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mientras Estados Unidos rechazó las acusaciones de invasión, Colombia denunció la “violación del derecho internacional” y pidió explicaciones urgentes.
Según reportes diplomáticos, el embajador estadounidense Mike Waltz aseguró que “no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo” y afirmó que la administración de emergencia “no implica ocupación ni anexión territorial”.
La postura de Colombia y el llamado de la ONU
La embajadora de Colombia, Leonor Zalabata, planteó que el accionar militar de EE.UU. “transgrede la Carta de las Naciones Unidas” y solicitó una sesión especial de seguimiento ante la “posible vulneración de la integridad territorial venezolana”.
En nombre del secretario general António Guterres, la subsecretaria Rosemary DiCarlo comunicó la “profunda preocupación” del organismo y exigió el cumplimiento de las normas del derecho internacional. “Toda acción debe enmarcarse en el respeto a la soberanía y a la solución pacífica de controversias”, señaló.
Qué dice la Carta de la ONU sobre el uso de la fuerza
El artículo 2(4) del tratado fundacional prohíbe a los Estados miembros recurrir a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país. Solo se permite la legítima defensa (artículo 51) o acciones aprobadas expresamente por el propio Consejo de Seguridad.
Impacto de la operación en Venezuela
La ONU confirmó que la operación militar estadounidense tuvo impacto en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Aunque no se difundieron cifras oficiales, hay reportes de víctimas civiles y cortes masivos de servicios básicos.
Desde el organismo internacional instaron a un “diálogo inclusivo” entre los actores venezolanos y advirtieron que cualquier solución debe “respetar el Estado de derecho”.