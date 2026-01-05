Bullrich exigió la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que la nueva etapa política en Venezuela debe permitir la liberación de ciudadanos argentinos detenidos sin información oficial. Apuntó contra el chavismo y reclamó un rol activo de la comunidad internacional.
Patricia Bullrich participó de un acto de ciudadanos venezolanos en el Obelisco.Foto: Reuters
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reclamó este domingo la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. Lo hizo tras participar de un acto de ciudadanos venezolanos en el Obelisco, en el marco del cambio de escenario político en ese país.
Bullrich sostuvo que la situación actual abre una oportunidad para revisar los casos de personas privadas de su libertad de manera ilegal. “Queremos la inmediata libertad de Nahuel Gallo, como de todos los que están detenidos ilegalmente en Venezuela”, expresó, y también mencionó el caso del abogado argentino Germán Giuliani.
Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. Según remarcó la senadora, nunca hubo información oficial sobre su paradero ni sobre las condiciones de su detención, lo que incrementó la preocupación del Gobierno argentino y de su familia.
Nahuel Gallo, el gendarme retenido en Venezuela.
Un reclamo sin respuestas oficiales
La ex ministra de Seguridad subrayó que el gendarme es integrante de una fuerza de seguridad nacional y que su detención carece de fundamentos legales conocidos. “Fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial”, afirmó Bullrich, quien aseguró que el Estado argentino continuará realizando gestiones para lograr su regreso.
En ese marco, reiteró que el Gobierno nacional hará “todo lo que esté a su alcance” para que Gallo vuelva a la Argentina. El reclamo se suma a presentaciones diplomáticas previas y a la presión internacional ejercida sobre el régimen venezolano en los últimos años.
Bullrich también se refirió al caso de Germán Giuliani, abogado argentino detenido en Venezuela acusado de narcotráfico. La familia del letrado denunció que fue secuestrado por las autoridades y que no tienen noticias certeras desde mayo de 2025, situación que generó un fuerte reclamo humanitario.
Transición compleja y desconfianza política
Al analizar el nuevo escenario venezolano, Bullrich advirtió que se abre un proceso de transición “muy complejo”, debido a la profunda infiltración del Estado. “Hasta ahora las Fuerzas Armadas se quedaron quietas, no salieron a decir que no querían ser más parte de esto”, señaló como ejemplo de la dificultad institucional.
La senadora también expresó su escepticismo respecto al rol de la vicepresidenta encargada del gobierno, Delcy Rodríguez. “No puedo creer en ninguno de los dictadores narcos venezolanos”, afirmó, marcando distancia de cualquier expectativa de cambio inmediato sin garantías concretas.
Delcy Rodríguez quedó a cargo del gobierno venezolano. .
En ese sentido, consideró que la captura de Nicolás Maduro representó un hecho de enorme impacto internacional. “Fue la captura de un narcocriminal de uno de los carteles más brutales que han existido”, sostuvo, al calificar al régimen chavista como una “narcodictadura”.
Bullrich cerró su intervención con un mensaje dirigido a los organismos multilaterales. Señaló que espera que Naciones Unidas comprenda la magnitud de lo ocurrido y acompañe el proceso. “La ONU nació para darle paz y prosperidad al mundo, no para apañar dictaduras”, concluyó.