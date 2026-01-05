Repercusiones tras la caída de Maduro

Bullrich exigió la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que la nueva etapa política en Venezuela debe permitir la liberación de ciudadanos argentinos detenidos sin información oficial. Apuntó contra el chavismo y reclamó un rol activo de la comunidad internacional.